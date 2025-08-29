Najboljši altcoini, ki vam lahko pomagajo obogateti

Veliki dobički pogosto pridejo, ko začnejo manjši kovanci hitro rasti. Trendi se hitro spreminjajo, novi projekti pa se pojavljajo skoraj vsak mesec. Vrednost nekaterih kovancev čez noč poskoči. Kateri bi lahko naslednje leto poleteli in spremenili življenja? Odkrijte, katere altcoine mnogi pozorno spremljajo ob prihajajočem valu digitalnih kovancev.

Avalanche (AVAX)

Foto: Trading View

AVAX se po nestanovitem tednu drži med 23 in 27 dolarji. Žeton je v sedmih dneh pridobil skoraj pet odstotkov, s čimer je izničil dvoodstotni padec iz prejšnjega meseca. V zadnjih šestih mesecih še vedno kaže skoraj desetodstotno rast, kar potrjuje počasen, a vztrajen vzpon, ne pa nenadnega skoka ali zloma.

Desetdnevno in stodnevno povprečje sta blizu 24 dolarjev, kar kaže na uravnotežen pritisk. Kazalniki momentuma se gibljejo okoli nevtralne ravni, zato bo naslednje večje gibanje najverjetneje odvisno od novih novic. Trgovci spremljajo prvo mejo pri 29,48 dolarja; jasen preboj bi lahko pritegnil več kupcev in premaknil razpravo proti naslednji oviri pri okoli 34 dolarjih.

Če bo dosežena meja 29 dolarjev, bi lahko cena poskočila za približno 20 odstotkov od trenutne sredine. Doseg 34 dolarjev bi pomenil 35-odstotno rast. Na drugi strani pa bi padec pod 20,40 dolarja prinesel tveganje 15-odstotnega zdrsa, izguba ravni 15,86 dolarja pa bi odprla vrata do 35-odstotnega padca. S pozitivnim tednom in stabilnimi signali se možnosti nagibajo k preboju proti 29 dolarjem pred koncem meseca.

IOTA (IOTA)

Foto: Trading View

Cena IOTA se giblje med 0,19 in 0,22 dolarja po skromnem 1,16-odstotnem tedenskem porastu. Ta dobiček nekoliko zmanjšuje mesečni padec v višini 1,47 odstotka ter šestmesečni zdrs za 1,04 odstotka. Za kratkoročne trgovce kovanec kaže poskus preoblikovanja ravnega trenda v rahel vzpon.

Desetdnevni in stodnevni drseči povprečji se gibljeta okoli 0,20 dolarja, kar kaže na uravnoteženost med stroškom in vrednostjo. RSI pri 62 nakazuje, da je nakupni pritisk nekoliko močnejši od prodajnega. Stohastični kazalnik pri 91 kaže, da je kovanec blizu zgornjega dela nedavnega razpona, a zagon je še vedno prisoten. MACD pri +0,0009 potrjuje tanek, a dejanski vzpon.

Jasen preboj nad 0,23 dolarja bi lahko sprožil rast proti 0,26 dolarja, kar bi pomenilo približno 18 odstotkov pridobitev glede na spodnji del trenutnega razpona. Če tega ne bo, bi se lahko umiki ustavili pri 0,17 dolarja in nato pri 0,15 dolarja, kar bi pomenilo padec za deset odstotkov do 20 odstotkov. Glede na rastoč zagon in tesno razporejena povprečja so možnosti nagnjene k počasnemu vzponu proti prvi odporni točki, a kupci bodo morali kmalu pokazati večji obseg nakupov.

Napoved cene za XYZVerse ($XYZ): je mogoče povečanje vrednosti za 30-krat?

XYZVerse je vstopil na trg meme kovancev v času, ko tokeni, ki jih poganja skupnost, še vedno prevladujejo v špekulativnem trgovanju. Povečanje priljubljenosti meme kovancev, kot so PEPE, dogwifhat in bonk, dokazuje, da lahko močna blagovna znamka, viralni marketing in angažiranost skupnosti privedejo do ogromnih dobičkov.

Širši trgovalni sentiment prav tako igra ključno vlogo pri potencialu XYZVerse. Ker se bliža sezona altcoinov, meme kovanci z nižjo tržno kapitalizacijo doživljajo povečano zanimanje vlagateljev. Glede na to, da je XYZVerse še vedno v predprodaji, bi lahko izkoristil to valovanje, če si zagotovi strateške vključitve na borzah in ohrani navdušenje skupnosti po lansiranju.

Ključne prednosti XYZVerse na trenutnem trgu:

močna blagovna znamka s partnerstvi v športu in med vplivneži, ki povečuje svojo privlačnost,

deflacijski mehanizmi (17,13 odstotka), ki zmanjšujejo pritisk na ponudbo,

dodelitev likvidnosti (15 odstotkov) za podporo stabilnosti po lansiranju,

spodbude za skupnost (deset odstotkov), ki vplivajo na angažiranost in dolgoročno ohranjanje žetonov.

Napoved cene za $XYZ:

trenutna cena predprodaje: 0,005 dolarja,

predvidena ciljna cena po predprodaji: 0,10 dolarja (po ocenah projekta),

potencialni ATH (od en do dva tedna po lansiranju): od 0,15 do 0,25 dolarja (če povpraševanje naraste in vključitve na borze spodbudijo FOMO),

dolgoročni potencial (od šest do 12 mesecev): od 0,20 do 0,40 dolarja (če projekt zagotovi glavna partnerstva in vključitve na borzah).

Foto: XYZVerse

Realistična pričakovanja: ali bo XYZ dosegel 0,10 dolarja?

Tridesetkratni skok od predprodaje do 0,10 dolarja je mogoč, vendar je odvisen od naslednjih dejavnikov:

močne vključitve na borzah – če XYZVerse pristane na večjih platformah CEX, kot so KuCoin, OKX ali Binance, bi lahko njegova cena na dan lansiranja strmo zrasla,

vztrajne rasti skupnosti – meme kovanci potrebujejo viralni zagon, in če XYZVerse izpolni svoja partnerstva z vplivneži v športu, bi lahko spodbudil množično angažiranost na družbenih omrežjih,

tržnih pogojev – če bo vrednost bitcoina in altcoinov rasla še naprej, lahko špekulativna sredstva, kot je XYZVerse, izkoristijo ugodne pogoje.

Je mogoče, da bi vrednost $XYZ narasla za tri tisoč odstotkov?

XYZVerse ima vse sestavine za močan zagon, vendar je dolgoročni uspeh odvisen od izvedbe. Če ekipa zagotovi močan marketing, visokoprofilne vključitve na borzah in pravo angažiranost skupnosti, bi lahko cilj +0,10 dolarja (kar predstavlja približno tritisočodstotno rast trenutne cene) postal dosegljiv.

Compound (COMP)

Foto: Trading View

COMP je v zadnjem tednu padel za 4,34 odstotka, v zadnjem mesecu za 8,15 odstotka in v šestih mesecih za 11,75 odstotka. Trenutno se trguje pri približno 46 dolarjev, tik nad deset- in stodnevnima drsečima povprečjema, ki sta med 44 in 45 dolarjev. Zdrs se je upočasnil, kratkoročna povprečja so se izravnala, kar nakazuje na premor v padcu.

Tržni kazalniki so na sredini. Indeks relativne moči je pri 50, stohastični kazalnik kaže 50, linija trenda iz MACD pa se je premaknila v pozitivno območje. To nevtralno razpoloženje drži ceno med podporo pri 40,27 dolarja in odporom pri 53,05 dolarja. Čist preboj nad 53,05 dolarja bi lahko sprožil rast proti 59,44 dolarja, kar pomeni približno 25-odstotni skok glede na trenutno raven. Če se prodajni pritisk vrne, bi padec pod 40,27 dolarja lahko sprožil premik proti 33,87 dolarja, kar bi pomenilo okoli 27-odstotni zdrs.

Ker ni jasnega zmagovalca, se zdi, da je COMP pripravljen na trgovanje znotraj razpona. Biki morajo prebiti 53,05 dolarja, da bi preobrnili razpoloženje in sprožili novo povpraševanje. Medvedi bodo pazili na 40,27 dolarja, da ponovno prevzamejo nadzor. Dokler ena stran ne prebije teh ravni, lahko pričakujemo stransko gibanje z nenadnimi, z novicami pogojenimi sunki.

Maker (MKR)

Foto: Trading View

Maker se je to poletje boril z izgubami. Žeton je v zadnjih sedmih dneh padel za 7,39 odstotka, v zadnjih 30 dneh za 28,8 odstotka, trenutno pa je le še 2,79 odstotka pod ravnijo izpred šestih mesecev. Cena se giblje med 1.395 in 1.743 dolarji, kar kaže na nervozno trgovanje potem, ko so prodajalci v enem mesecu izbrisali skoraj tretjino njegove vrednosti.

Kratkoročni moment je šibek. Desetdnevno povprečje pri 1.556 odstotkih je nad trenutno ceno, stodnevno povprečje pri 1.547 dolarjih pa ne nudi omembe vredne opore. Indeks moči je pri 32, oscilator blizu osem nakazuje na preprodano območje, vendar je trendna vrstica še vedno negativna pri –9,1. Če kupci ostanejo odsotni, graf kaže na podporo pri 1.269 odstotkih, kar je približno 12 odstotkov pod spodnjim robom današnjega razpona.

Možen pa je odboj iz tega preprodanega območja. Preboj nad 1.743 dolarjev bi lahko ciljal proti 1.966 dolarjem, kar je približno 15 odstotkov višje; ponoven dvig nad 2.315 dolarji bi prinesel še dodatnih 32 odstotkov. Toda za tak vzpon je potrebno sveže povpraševanje. Če odboj zbledi, padec pod 1.395 dolarji odpira pot do 1.269 dolarjev, izguba te ravni pa do 920 dolarjev, kar bi pomenilo dodatnih 27 odstotkov padca. Trenutno gre nagib navzdol, dokler cena ne povrne 1.556 dolarjev. Dolgoročni modeli napovedovanja cene MKR ostajajo previdni zaradi trenutnih pritiskov na trg DeFi.

AVAX, IOTA, COMP in MKR so dobre izbire, vendar XYZVerse (XYZ) združuje športno navijaštvo z močjo memov in cilja na drzen vzpon za 20 tisoč odstotkov. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.