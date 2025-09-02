Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Torek,
2. 9. 2025,
8.51

Torek, 2. 9. 2025, 8.51

50 minut

Ona je nova ljubezen Kevina Costnerja

A. P. K.

Kevin Costner

Kevin Costner je znova našel mir in srečo v ljubezni.

Foto: Guliverimage

Hollywoodski zvezdnik Kevin Costner je po poročanju več ameriških medijev po težki ločitvi našel novo ljubezen.

70-letni ameriški igralec Kevin Costner je dobro leto po tem, ko se je tudi uradno ločil od svoje nekdanje žene Christine Baumgartner, po poročanju več tujih medijev spet našel srečo v ljubezni. Srce mu je ukradla 46-letna Kelly Noonan Gores, režiserka in avtorica ter nekdanja žena milijarderja Aleca Goresa, je poročal Daily Mail.

Po težki in tudi burni javni ločitvi naj bi Costner spet užival s 24 let mlajšo izbranko, njuna romanca pa naj bi trajala že nekaj mesecev. Poleg tega so par že večkrat skupaj opazili na javnih mestih. "Kevin po zelo težkem obdobju svojega življenja spet hodi na zmenke in je srečen," je vir ekskluzivno povedal za Daily Mail. "Videva se s Kelly. Konec julija sta bila skupaj v Aspnu. Trudil se je, da bi vse ostalo v tajnosti, ker ne želi, da bi se to razkrilo," je še povedal vir.

"Kevin je bil zaposlen s snemanjem, poskušal je začeti več filmskih projektov, hkrati pa se je ukvarjal s tožbo zaradi svojega filma Horizon. Ima zelo malo prostega časa, a spoznava Kelly in zdi se, da imata skupne interese. Vse kaže, da se bosta v prihodnosti videvala vedno pogosteje," je razkril vir.

Vir je dodal, da je Costner previden, ker se je v preteklosti že opekel, a še vedno verjame v ljubezen. "Zdaj sta v fazi čakanja in opazovanja, kako se bo vse skupaj razvilo, vendar nobeden od njiju ne beži pred morebitno novo ljubezensko zvezo," je še povedal neimenovani vir.

Tudi Costnerjeva nekdanja žena Christine Baumgartner, s katero imata tri otroke (Caydena, Hayesa in Grace) in sta bila poročena 18 let, se je po njuni ločitvi leta 2023 že zaročila, in sicer s finančnikom Joshom Connerjem.

Težko obdobje je tudi za novo Costnerjevo ljubeznijo Kelly Noonan Gores, ki se je leta 2024 po 18 letih zakona razšla z možem Alecom Goresom. Pred kratkim je priznala, da je bil razhod "najtežje leto" v njenem življenju. "Bilo je mučno," je Kelly, ki ima z Alecom šestletno hčerko Riley, povedala januarja v svojem podkastu Heal with Kelly. "Čeprav sem jaz sprožila pogovor, si nihče od naju tega ni želel in bilo je izjemno srce parajoče," je še dodala.

