Od otroške sobe do prve študentske sobe: rešitve za vsak korak

Se spominjate, kako naporno je bilo delati domačo nalogo na kuhinjski mizi, medtem ko je mama kuhala? Ali pa pisati spis ob očetovem glasnem navijanju iz dnevne sobe? In ko ste med ustvarjanjem plakatov zaradi polne mize razlili barvo po svojem delu?

Podobne pripetljaje še danes doživlja marsikateri šolar in študent. A z malo organizacije in nekaj pametnimi rešitvami lahko ustvarimo kotiček, kjer bo učenje, ustvarjanje – in celo počitek – veliko prijetnejše.

Foto: IKEA

Popoln prostor za učenje

Ni nujno, da ima vsak otrok svojo sobo, da ima svoj prostor. Dovolj je en pametno opremljen kotiček. S preprostimi in praktičnimi rešitvami podjetja IKEA je ustvarjanje funkcionalnega kotička za učenje zelo enostavno.

Pisalna miza MITTZON s premičnimi predalniki, ki jih lahko premikate glede na potrebe, ali stenska plošča SKÅDIS , ki pomaga pri urejenosti in dostopnosti pripomočkov, zagotavlja, da bo prostor vedno organiziran. In kar je najboljše? Tak učni kotiček se lahko hitro prelevi v prostor za igro ali druženje.

Kako lahko uredite sobo za dva? Tudi če si sobo delita sorojenca lahko ustvarite občutek zasebnosti. Seveda vse pogojuje prostor, ki vam je na voljo, vendar vam tu ponujamo navdih za ureditev otroške sobe, kjer bo prostor tako za učenje kot tudi za igro in počitek. Spanje : pograd je odlična izbira, saj pod njim ostane prostor za igro, ustvarjanje ali mini telovadnico. Če želite dodatno zasebnost, okoli postelje namestite tanke zavese, ki ustvarijo vsakemu otroku svoj mini kotiček.

: je odlična izbira, saj pod njim ostane prostor za igro, ustvarjanje ali mini telovadnico. Če želite dodatno zasebnost, okoli postelje namestite tanke zavese, ki ustvarijo vsakemu otroku svoj mini kotiček. Učenje : dolga pisalna miza z dvema predaloma se z nekaj dodatki hitro spremeni v dva ločena učna prostora. Dodajte stole LOBERGET/MALSKÄR za ustrezno oporo, namizne svetilke NAVLINGE in manjše organizatorje, da bosta oba lahko delala mirno in učinkovito.

: dolga pisalna miza z dvema predaloma se z nekaj dodatki hitro spremeni v dva ločena učna prostora. Dodajte stole za ustrezno oporo, namizne svetilke in manjše organizatorje, da bosta oba lahko delala mirno in učinkovito. Igra: tudi za igro mora biti prostor. Preproga poskrbi za udobje in zvočno blaženje, po koncu igre pa vse igrače hitro izginejo v škatle in predale pohištvenega sestava , ki raste z otroki.

Foto: IKEA

Ustvarite prostor za najstnika

Učenje je lažje, če se v prostoru počutimo dobro. Barve, lučke, nekaj rastlin, mehka odeja in najljubši predmeti naredijo veliko razliko – in vse to najdete v trgovini IKEA, brez da bi presegli družinski proračun. Pisalna miza je lahko namenjena ne le učenju, ampak tudi igranju igric, poslušanju glasbe ali drugim hobijem. Večnamenske rešitve, kot sta SIGFINN fiksno stojalo za monitor ali MÖJLIGHET stojalo za slušalke, omogočajo, da si najstnik prostor prilagodi razpoloženju in različnim aktivnostim.

Kaj pa, če otrok nima svoje sobe? Tudi to ni ovira. Podjetje IKEA ponuja rešitve za majhne prostore – vse, kar potrebujete, je nekaj domišljije. Delovni kotiček: lahko nastane skoraj kjerkoli: ob oknu, za kavčem, v predsobi, celo na balkonu. Zložljive mize in stenske police omogočajo ustvarjanje funkcionalnega kotička tudi v najmanjšem domu. Če za kavč namestite konzolno mizo , lahko to postane kotiček za delo in učenje.

lahko nastane skoraj kjerkoli: ob oknu, za kavčem, v predsobi, celo na balkonu. in omogočajo ustvarjanje funkcionalnega kotička tudi v najmanjšem domu. Če za kavč namestite , lahko to postane kotiček za delo in učenje. Shranjevanje: knjige, zvezki, kabli, svinčniki – vse to potrebuje svoj prostor. Vozički na kolesih , enote za shranjevanje in kubusni stenski regali omogočajo red brez pretiranega pohištva.

Foto: IKEA

Prva študentska soba – dom in učilnica v enem

Preselitev v študentsko sobo ali stanovanje je velik korak – tako za študenta kot za starše. Zdaj gre zares: prvič sami kuhajo, perejo, načrtujejo urnik ... in iščejo prostor, kjer bodo lahko spali, se učili, sprejemali obiske in si odpočili – vse v enem.

Spanje in druženje : HEMNES dnevna postelja je idealna izbira. Podnevi je kavč, ponoči udobna postelja za enega ali dva. Spodaj ima tri prostorne predale, kamor lahko študent pospravi posteljnino, oblačila ali zapiske.

: je idealna izbira. Podnevi je kavč, ponoči udobna postelja za enega ali dva. Spodaj ima tri prostorne predale, kamor lahko študent pospravi posteljnino, oblačila ali zapiske. Učenje : dovolj je delovna površina z nekaj predali ali regalom , kjer so vsi pripomočki vedno na dosegu roke – na primer KALLAX/LOBERGET pisalna miza v kombinaciji z udobnim stolom.

: dovolj je delovna površina z nekaj predali ali , kjer so vsi pripomočki vedno na dosegu roke – na primer pisalna miza v kombinaciji z udobnim stolom. Kuhinja : za začetek je dovolj komplet krožnikov in jedilnega pribora , par loncev in zanesljiv sušilni regal.

: za začetek je dovolj , in zanesljiv Shranjevanje: modularni regali se lahko uporabljajo za knjige, kot nočna omarica ali celo za razmejitev prostora med »dnevno« in »spalno« stranjo sobe.

Majhna stanovanja ne potrebujejo veliko stvari. Potrebujejo prave stvari. Tiste, ki se prilagajajo življenju in ne obratno.

Foto: IKEA

Vzemite si prostor za rast