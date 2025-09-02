Veličastne številke Luke Dončića, a tudi islandskega orjaka!

Po dnevu počitka se bo danes na EuroBasketu znova predstavila slovenska reprezentanca. Na čelu z Luko Dončićem, najboljšim strelcem tekmovanja, se bo ob 17. uri pomerila z Islandijo. Varovanci Aleksandra Sekulića bodo poskušali upravičiti vlogo favorita, pri tekmecu pa najbolj izstopa izjemen center Tryggvi Hlinason, ki igra na vsakem dvoboju skoraj 38 minut! Obeta se pester košarkarski torek, ki ga bosta ob 14. uri odprli tekmi Grčija – BiH in Belgija – Izrael, večer pa prinaša poslastico na Cipru v skupini C (Italija – Španija), vodilni Poljaki pa bodo poskušali ostati neporaženi tudi proti močnim Francozom.

Eurobasket, sedmi dan:

Torek, 2. september:

Islandija še ni dočakala prve zmage

Islandija je na tem prvenstvu namučila zlasti Poljsko in Belgijo. Foto: Reuters Slovenska košarkarska reprezentanca je na dobri poti, da si zagotovi napredovanje. V skupini D jo danes čaka najlažji tekmec. Tako je vsaj na papirju, na parketu pa je tudi Islandija, ki na Poljskem še čaka na prvo zmago, dokazala, kako se je ne sme niti pod razno podcenjevati. Proti Belgiji in Poljski je bila zelo blizu krstni zgodovinski zmagi na velikem tekmovanju, a je v zadnjih minutah povsem popustila in zapravila priložnost.

Če bo Izrael na današnji uvodni tekmi skupine D premagal Belgijo, nato pa bo Slovenija uspešna proti Islandiji, si bo Luka Dončić z ekipo že zagotovil napredovanje v izločilne boje v Rigi.

Dončić in Hlinason kraljujeta na lestvicah

Islandec Tryggvi Hlinason izstopa po blokadah, skokih in visokem številu odigranih minut. Foto: Guliverimage V Katovicah se obeta spopad izbranih vrst, pri katerih močno izstopata posameznika. Pri Sloveniji je to kapetan Luka Dončić, pri Islandiji pa center Tryggvi Hlinason. Superzvezdnik LA Lakers je na tem prvenstvu že pisal zgodovino, na zadnji tekmi pa je prvič na tekmi EuroBasketa prispeval tudi trojni dvojček. Košarkarska javnost nestrpno pričakuje njegov nov nastop, saj bi lahko s čarovnijami postregel tudi proti Islandiji. Z njo se je že pomeril na EuroBasketu leta 2017, ko je bil star komaj 18 let. Takrat je šla Slovenija do konca, Islandijo pa na poti do naslova premagala za 30 točk.

Dončić je še kako zaznamoval letošnje evropsko prvenstvo. Je najboljši strelec tekmovanja (povprečno na tekmo dosega 33 točk), na lestvici mu najbližje gledata v hrbet Finec Lauri Markkanen in Grk Giannis Antetokounmpo (oba 29), četrti je Američan s poljskim potnim listom Jordan Poyd (28,3), vsi preostali udeleženci tekmovanja pa dosegajo manj kot 23 točk na tekmo. Pri Islandcih izstopa Tryggvi Hlinason (18 točk), ki je s tem 15. najboljši strelec prvenstva. Dončić je na uvodnih treh tekmah dosegel skupaj 99 točk, tako da bo danes kaj kmalu presegel stotico.

Luka Dončić bo danes prebil "čarobno" stotico na EuroBasketu. Je najboljši strelec in podajalec prvenstva, najboljši je tudi v ukradenih žogah. Foto: FIBA

26-letni Ljubljančan blesti tudi v asistencah (9,7 na tekmo), kjer je vodilni na prvenstvu, v skokih (7,3) si deli 13. mesto, a je tudi najboljši v tej statistični prvini v slovenski reprezentanci, boljši tudi od Alena Omića (7).

Kar zadeva skoke, jih marljivo zbira Islandec Hlinason (11,3 na tekmo). Od njega je na EuroBasketu uspešnejši le izkušeni Črnogorec Nikola Vučević (11,8). Je pa 27-letni Hlinason, 216 cm visok center Bilbao Basketa, tudi najboljši bloker tekmovanja. Na tekmo podeli tekmecem kar 2,7 blokade.

V slovenskem taboru bodo poskušali izkoristiti dejstvo, da ima Islandija na voljo precej kratko klop. Tako bodo poskušali utrujati tekmeca z visokim ritmom. Foto: Aleš Fevžer

Tako se danes obeta spopad dveh zelo izstopajočih posameznikov, saj je Dončić na drugi strani vodilni košarkar na tem prvenstvu v ukradenih žogah (3,3 na tekmo), za oba pa velja, da na parketu prebijeta največ minut. V tem izstopa zlasti Hlinason, ki si privošči izredno malo počitka, saj v povprečju odigra kar 37,5 minute. Drugi na lestvici je Donćić (33,8 minute).

Sekulićevo četo čaka v četrtek še zadnje dejanje skupinskega dela, ko se bo v Katovicah pomerila z Izraelom.

