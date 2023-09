Še vedno govorijo o njej

Nekdanja deseta igralka sveta, je v letošnji sezoni spustila tri od štirih turnirjev za grand slam, potem ko je morala iti na operacijo gležnja in obeh zapestji. Ena najbolj talentiranih igralk na turneji je v ponedeljek izpadla iz prve dvestoterice in kot je dejala, jo še nekaj časa ne bomo videli na teniških igriščih.

Emma Raducanu je imela letos kar tri operacije. Foto: Instagram

"Prihodnje leto se bom vrnila," je za BBC povedala 20-letna Britanka. "Vsi turnirji za grand slam so se končali, zato je bilo težko gledati, kako gredo mimo. Poskušala sem čim bolj ostati na svoji poti in se osredotočiti na okrevanje," je povedala Raducanujeva, presenetljiva zmagovalka OP ZDA leta 2021.

Nekdaj prva britanska igralka od takrat ni prišla dlje od drugega kroga kateregakoli turnirja za grand slam, potem ko je leta 2021 po 44 letih postala prva britanska igralka, ki je zmagala na turnirju velike četverice.

Poslušala je veliko kritik na svojo račun

V zadnjem času je bila tudi na udaru kritik. Mnogi so ji očitali, da se premalo posveča tenisu in preveč s sponzorskimi obveznostmi. Ko so jo vprašali, kako odgovarja na te kritike, je dala zanimiv odgovor. "Dejstvo je, da še vedno govorijo o meni in to je zame kompliment. Nekdo mi je dejal: 'Ne skrbi, dokler govorijo o tebi.'"

"Še vedno so največje sanje osvojiti Wimbledon." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Še vedno ima svoje sanje

Mlada teniška igralka se je avgusta prvič po operacijah vrnila na igrišča. Čeprav je v tej sezoni odigrala le deset dvobojev, upa, da se bo vrnila še v boljši formi in da bo izpolnila wimbledonske sanje. "Wimbledon so sanje. Še vedno so največje sanje osvojiti Wimbledon," je še povedala trenutno 214. igralka sveta.

