Preživlja težke čase, nekateri pa se ji še vedno posmehujejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Emma Raducanu je imela po veliki zmagi veliko vzponov in padcev. Kako se bo nadaljevala njena kariera?

Emma Raducanu je imela po veliki zmagi veliko vzponov in padcev. Kako se bo nadaljevala njena kariera? Foto: Guliverimage

Emma Raducanu, mlada teniška zvezdnica, je v nedavnem intervjuju odprla svojo dušo in priznala, da preživlja težke čase. A nekateri še vedno nimajo razumevanja do nje in se ji celo posmehujejo.

Francoska teniška igralka Corentin Moutet se je na družbenih omrežjih norčevala iz mlade Britanke, potem ko je ta dejala, da si včasih želi, da ne bi nikoli zmagala OP ZDA. Raducanujeva je leta 2021 senzacionalno zmagala turnir za grand slam v New Yorku, a od takrat je njena športna kariera postala zelo burna.

Emma Raducanu je lani igrala tudi na domačem turnirju v Portorožu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na svetovno sceno je prišla kot strela z jasnega

Emma je na svetovno teniško sceno prišla kot strela z jasnega, potem ko se je na OP ZDA prebila skozi kvalifikacije, nato pa presenetila veliko bolj izkušene igralke in postala presenetljiva zmagovalka enega najbolj prestižnih turnirjev. Ta turnir je dobila brez izgubljenega niza in pravzaprav postala prva teniška igralka, ki je kot kvalifikantka dobila tako prestižen turnir.

Toda za tem je za mlado igralko, ki so jo poimenovali tudi "dekle za milijardo dolarjev", prišlo težko obdobje. Nizala je neuspeh za neuspehom, menjala trenerje, prav tako ji niso prizanašale poškodbe.

Emma Raducanu je izjavila, da si včasih celo želi, da ne bi nikoli zmagala OP ZDA. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi letošnja sezona ji ni šla po načrtih. Na OP Avstralije se je prebila do 2. kroga, žarek upanja se je pokazal v Indian Wellsu, ko je prišla do osmine finala, nato pa sta spet sledila dva poraza v prvem krogu. Zadnji dvoboj je odigrala aprila v Stuttgartu, nato pa se je zaradi poškodb umaknila s turneje. Prestala je namreč operaciji obeh zapestij in operacijo gležnja.

Nedavno je za Sunday Times dala intervju in odprla dušo. Tam je povedala, da bi si včasih celo želela, da ne bi nikoli zmagala na OP ZDA, in da je od takrat doživela veliko vzponov in padcev. A očitno nekateri še vedno nimajo razumevanja za njene težave. Med njimi je francoska igralka Corentin Moutet, trenutno 79. igralka sveta, ki se ji je na nek način posmehovala. Ta se je na intervju Raducanejeve odzvala z besedami: "Včasih si želim, da ne bi nikoli zmagala Brest Challenger."

Sometimes i wish i never won brest challenger https://t.co/sdZLAknzmv — Corentin Moutet (@moutet99) June 21, 2023

Imela je veliko padcev

Emma Raducanu, ki je bila že deseta igralka sveta, je na lestvici WTA padla na 130. mesto in priznala, da se težko spopada s svojimi težavami. Spomnila se je tudi na trenutek, ko je slavila na OP ZDA, in da je bila to najboljša stvar, ki se ji je lahko zgodila. Pravi, da tega ne bi zamenjala za nič na svetu. To si je tisti dan tudi obljubila na igrišču.

"Od takrat sem imela veliko padcev, drugega za drugim. Sem vzdržljiva, moja toleranca je visoka, ampak ni lahko. Potem se spomnim tistih občutkov in tiste obljube, saj je bilo vse iskreno," je med drugim za Sunday Times povedala danes 20-letna teniška igralka.

Preberite še: