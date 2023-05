Ali njena kariera res visi na nitki?

Eden izmed tistih, ki meni, da 20-letno teniško igralko čaka težek povratek na teniška igrišča, je Boris Becker, nekdanji vrhunski teniški igralec in nekdanji trener Novaka Đokovića. Ta opozarja, da si igralke in igralci težko opomorejo po takšnih operacijah.

Emma Raducanu je imela kar tri operacije. Foto: Instagram

Legendarni Nemec pravi, da je Raducanujeva dovolj dobra igralka, da se lahko vrne na teniška igrišča in zmaga še na kakšnem turnirju za grand slam, ampak da njenih težav s poškodbami morda še ni konec.

"Po mojem mnenju operacije, ki jih je imela, ogrožajo njeno kariero. Imeti operacijo na zapestju roke, s katero igraš. In ona kot igralka z dvoročnim bekendom je imela operacijo še na drugem zapestju, ob tem pa še operacija gležnja … To je precej težko za mlado igralko," je za Guardian povedal Becker.

Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam pravi, da je povsem drugače, ko prideš na igrišče in nimaš ničesar za izgubiti. "Takrat lahko vsak igra, a ko postaneš plen, je to povsem drug šport."

Boris Becker meni, da Emma Raducanu lahko osvoji še kakšen turnir za grand slam. Foto: Guliverimage

Le redko smo še videli njen vrhunski tenis

Za trenutno 106. igralko sveta je bila predvsem težava preskok na WTA-turnejo, kjer je ritem turnirjev in treningov precej bolj naporen. Sledile so poškodbe in s tem tudi težave s formo. Za zdaj še ni jasno, kdaj bi se lahko ena največjih zvezdnic tega športa vrnila na teniška igrišča. Predvsem bo morala poskrbeti, da se ji poškodbe ne bi ponavljale.

Od njenega meteornega vzpona leta 2021, ko je senzacionalno zmagala OP ZDA, smo le še redko videli njeno vrhunsko igro. Becker je bil pri napovedi njene prihodnosti previden, saj nima podrobnejših informacij glede njenega trenutnega stanja.

"Nisem del njene ožje ekipe, zato ne poznam vseh podrobnosti, čeprav sem videl pogosto menjavo njenih trenerjev. Kot mlada igralka, ki se je kar naenkrat znašla na vrhu svetovnega tenisa, se moraš res potruditi in najti ljudi okoli sebe, ki te bodo vodili naslednji deset let."

"Gre za miselnost, talent, ekipo, pristop in druge okoliščine. Ni prva, ki ji to ni uspelo, in tudi zadnja ne. A če je bila dovolj dobra, da je enkrat osvojila turnir za grand slam, je dovolj dobra, da ga osvoji še enkrat."

Boris Becker, nekdaj vrhunski teniški igralec. Foto: Guliver Image

Ni jih prav veliko, ki bi ji lahko pomagali

Po besedah najmlajšega zmagovalca Wimbledona je bolj kot ne jasno, da Emmo Raducanu čaka zahtevna pot, če se spet želi vrniti na vrhunsko teniško raven. Glede na operacije, ki jih je imela, ima lahko dolgotrajne posledice. Zelo pomembno bo, kakšno ekipo bo v prihodnje zbrala.

"Da, obstaja nekaj ljudi, a ne prav veliko, ki bi ji lahko pomagali. Ampak najprej mora biti pripravljena na to. Prav tako morajo biti njeni starši pripravljeni na to. In če ne bo tako, potem ji ne more nihče pomagati."

Zanimivo bo spremljati športno kariero Raducanujeve, za katero je bilo zanimanje sponzorjev vsaj za zdaj ogromno. Nekateri menedžerji so jo označili za "dekle za milijardo dolarjev", saj so po njenem uspehu na OP ZDA sponzorji v vrsti čakali nanjo. Vprašanje pa je, kako dolgo še. Njenih vrhunskih rezultatov že kar nekaj časa ni več na spregled.

