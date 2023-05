Kaj se dogaja z mlado zvezdnico?

Emma Raducanu je morala na več operacij. Foto: Instagram Emma Raducanu je leta 2021 poskrbela za eno največjih senzacij v tenisu, saj je kot kvalifikantka zmagala na OP ZDA, turnirju za grand slam. Za tem njena športna kariera ni šla v pravo smer. Zelo pogosto je menjala trenerje, prav tako se je ubadala s poškodbami in slabo telesno pripravljenostjo.

Mlada zvezdnica je šla že na začetku meseca na operacijo zapestja. Sledila je operacija gležnja, zdaj pa je objavila fotografijo, s katere je razvidno, da je šla spet na operacijsko mizo. Ni znano, koliko časa je ne bomo videli na teniških igriščih. Sama je potrdila, da bo izpustila sezono na travi, zelo malo možnosti je, da jo bomo videli konec avgusta v New Yorku na igriščih Flushing Meadows, kjer je pred dvema letoma dosegla uspeh kariere.

"Dejstvo je, da je lepa in karizmatična"

Teniško zvezdnico, ki se je znašla pod velikim pritiskom javnost, je v preteklosti vztrajno zagovarjala nekdanja vrhunska teniška igralka Chris Evert. Američanka je dejala, da je imela mlada teniška zvezdnica težko pot, sploh po tem, ko je zmagala na OP ZDA. Prav tako je dejala, da britanski mediji do nje niso bili prizanesljivi.

"Dejstvo je, da je lepa in karizmatična. Prišle so vse sponzorske ponudbe, za katere ne moremo reči, da jih ne bi smela podpisati. To se zgodi le enkrat v življenju. Bila je preobremenjena, morda ni tako trdo trenirala, prav tako je čutila pritisk in pričakovanja," je za Eurosport dejala Evertova, ki je prepričana, da Emma potrebuje počitek.

Emma Raducanu je obraz, ki bi si ga želel vsak sponzor. Foto: Guliverimage "Morda jo to tisti, čas, ko moraš globoko vdihniti in razmisliti o svoji karieri. Za koga želiš, da te trenira, in katere dele igre želiš izboljšati. Imeti moraš malo bolj jasen pogled na svojo prihodnost."

Emma je bila na lestvici WTA uvrščena na deseto mesto, danes pa je že zunaj stoterice (103. mesto). Verjetno zelo kmalu ne bo več prvo ime britanskega ženskega tenisa.

Emma Raducanu z lovoriko z OP ZDA Foto: Guliverimage

V zadnjem času je njeno športno kariero zaznamovalo pogosto menjavanje trenerjev. Po dolgem času je za britanski medij spregovoril Andrew Richardson, trener, ki jo je spravil do lovorike na OP ZDA, deset dni po tistem pa ga je odpustila oziroma nista podaljšala pogodbe.

Richardson je 18 mesecev po veliki zmagi vztrajno zavračal intervjuje. Zdaj je razkril nekaj malega, a vseeno ostaja zelo previden. Glede njunega razhoda je krožilo veliko zgodb. Ena izmed njih je bila, da Richardson ni hotel podaljšati sodelovanja z Raducanujevo, kar po njegovih besedah ne drži.

Dobil je kratek klic njenega agenta

"Dejstvo je, da sva imela z Emmo poskusni devettedenski dogovor, za katerega sva mislila, da je dobra ideja. Za tem bi videla, kako bova sodelovala naprej. Trajalo je do konca OP ZDA, potem je prišel čas za pogajanja. Želel sem nadaljevati in imel sem načrt za Emmo. To, da sem želel oditi in trenirati svojega sina, ne drži."

"Po desetih ali 14 dni po OP ZDA nisem imel pogodbe. Bili smo v procesu pogajanj, nato pa me je na kratko poklical njen agent. Povedal mi je, da bodo šli v drugo smer, in to je bil konec," je za Daily Mail na kratko povedal Richardson. Iz njenega tabora je takrat prišlo sporočilo, da iščejo trenerja, ki ima več izkušenj s teniške turneje.

Ana Ivanović je imela po zmagi na OP Francije prav tako težave s formo. Foto: Guliverimage

V preteklosti smo videli že več podobnih zgodb

V preteklosti smo v ženskem tenisu videli že kar nekaj podobnih zgodb. Srbska teniška igralka Jelena Janković je bila leta 2008 številka ena svetovnega tenisa, v svoji karieri je osvojila 15 turnirjev serije WTA in se uvrstila v finale treh turnirjev za grand slam. Po tistem obdobju pa je zaradi poškodb začela izgubljati stik z vrhom.

Zelo znana je tudi zgodba prav tako srbske teniške igralke Ane Ivanović, ki je leta 2008 zmagala na OP Francije in postala prva igralka sveta, nato pa tudi njeni rezultati niso bili več na najvišji ravni. Tudi njo so pogosto spremljale poškodbe, leta 2016 se je odločila končati profesionalno športno pot.

Danes 29-letna kanadska igralka Eugenie Bouchard je imela podobne izkušnje kot Raducanujeva. "Vidim veliko podobnosti in sočustvujem z njo. Ima odlično življenje, pripravljena je na življenje in dosegla je velike uspehe. Lahko jo nekoliko razumem," je povedala Bouchardeva, ki je bila nekdaj peta igralka sveta.

