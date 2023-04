Bizarna novinarska konferenca mlade zvezdnice

Emma Raducanu, mlada britanska teniška igralka, očitno preživlja težke čase. To se je videlo tudi na torkovi novinarski konferenci v Madridu, kjer očitno ni želela komunicirati z novinarji. To pa je v teniškem svetu dvignilo kar nekaj prahu. Njeni odgovori so bili precej kratki in brez kakršnekoli prave vsebine.

Emmo Raducanu smo lahko videli lani v Portorožu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Namesto da bi ena najbolj priljubljenih teniških igralk na turneji odgovarjala na konkretna vprašanja, je bilo več kot očitno, da v španski prestolnici ni bila pripravljena sodelovati z novinarji. Ko so je med drugim vprašali, kako je z njenim zapestjem, s katerim ima že kar nekaj časa težave, je bil njen odgovor: "Zadevo obvladujemo."

Podobno jedrnati so bili tudi njeni naslednji odgovori. Nekateri so se v njeno novinarsko konferenco zelo poglobili in ugotovili, da je Britanka na 16 zastavljenih vprašanj odgovorila z le 58 besedami. Pozneje je posredovala predstavnica WTA in končala precej neprijetno novinarsko konferenco.

Tako nekako so bili videti odgovori Emme Raducanu:

Emma Raducanu je pod soj medijski žarometov prišla leta 2021, ko je senzacionalno zmagala na OP ZDA in s tem postala prva igralka v zgodovini tega športa, ki se je na turnir za grand slam prebila skozi kvalifikacije, na koncu pa tudi zmagala. Takrat je na novinarskih konferencah delovala precej zrelo.

Emma Raducanu že nekaj časa ne najde prave forme. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi letos ji ne uspeva, da bi se prebila

Res pa je, da v zadnjem obdobju o Raducanujevi ne slišimo nič dobrega. Poleg tega, da ji rezultatsko ne uspeva kaj dosti, se vseskozi ubada s poškodbami, prav tako pa smo veliko brali o pogostem menjavanju trenerjev. Očitno mladi zvezdnici niti malo ne ustreza, da je v središču pozornosti.

Letos je trenutno 85. igralka odigrala deset dvobojev, njeno razmerje zmag pa je trenutno 5:5. Žarek upanja smo videli na turnirju v Indian Wellsu, ko se je prebila do osmine finala, sicer pa so bile njene predstave bolj blede. Emma je trenutno na turnirju v Madridu, kjer jo danes v prvem krogu čaka Bolgarka Viktorija Tomova.

S svojega telefona je izbrisala aplikacijo Instagram

Dvajsetletnica je pred časom potrdila, da je s svojega telefona zbrisala aplikacijo Instagram, čeprav ima tam 2,5 milijonov sledilcev. Njen profil je tudi eno glavnih sredstev, prek katerih ohranja svoje sponzorje. Zelo zanimivo bo spremljati, koliko časa ji bodo glavni sponzorji še stali ob strani, če ne bo našla pravega recepta za boljšo formo.

