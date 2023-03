Je vendarle spet našla srečo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Emma Raducanu, ena najbolj priljubljenih teniških igralk na turneji, je, kot kažejo zadnji dvoboji, vendarle našla srečo in sproščenost na igrišču. Mlada Britanka je na turnirju v Indian Wellsu v prvem krogu premagala Črnogorko Danko Kovinić, v drugem krogu pa še Poljakinjo Magdo Linette, kar bi lahko nakazovalo, da se vrača na stara pota.

Emma Raducanu je v drugem krogu premagala polfinalistko letošnjega OP Avstralije. Foto: Reuters

Po zadnjem dvoboju je Raducanujeva spregovorila o svojih trenutnih izzivih in tudi o svoji trenutni formi. Čeprav Emma Raducanu nove sezone ni začela najbolje, se zdi, da se je v Kaliforniji prebudila in da je njena igra vse boljša.

Ne moremo spregledati, da je v drugem krogu turnirja premagala Magdo Linette, polfinalistko letošnjega OP Avstralije. Da bo sploh stopila na igrišče, se je odločila le 20 minut pred dvobojem prvega kroga, saj ima še vedno težave z zapestjem. A o tem ne želi veliko razpravljati.

Foto: Reuters

V enem izmed intervjujev je Emma dejala, da je imela v zadnjih tednih veliko manj treningov, kot bi si jih sama želela. Zato je igranje na takšnih turnirjih zanjo le še dodaten bonus.

"Končno sem našla tisto zabavo, ki ti jo da konkurenca. Mislim, da bo zaradi tega občutka moja miselnost glede poškodb veliko boljša. Zato zelo cenim vsak prihod na igrišče. Zaradi številnih neuspehov, ki sem jih imela v zadnjem letu, in časa, ki sem ga preživela na igrišču v zadnjih 18 mesecih, veliko bolj ceniš to, da si lahko več časa na igrišču in da se lahko vrneš v igro."

"Kot veste, sem imela kar nekaj težav, zato sem res vesela, da sem spet na igrišču. Dobro se počutim, všeč mi je način dela z ekipo ne glede na to, da nisem preveč zadovoljna s svojimi rezultati. Treba je ohraniti ravnotežje. Glede na vse to se počutim kar dobro, ampak je še daleč od idealnega."

John McEnroe verjame, da se lahko vrne. Foto: Reuters

Legendarni John McEnroe je bil jasen

V preteklosti so 20-letnici po senzacionalni zmagi na OP ZDA leta 2021 očitali, da se preveč ubada s sponzorji, namesto da bi se posvečala tenisu. To je sama večkrat ostro zanikala, ob tem pa velja omeniti dejstvo, da je imela veliko težav s poškodbami.

Njeno stanje je za Tennis 365 komentiral tudi legendarni John McEnore. Američan je dejal, da je imela Raducanujeva lani posebno sezono, potem ko se je spopadala s težavami. Zagotovo pa ji koristi, da ni več tako velikega pritiska javnosti, kot je bil lani. Vsi namreč upajo, da bo sprejela trenutno stanje in da se bo enkrat vrnila na raven, na kateri je bila pred dvema letoma na OP ZDA.

"Želimo, da spet uživa v tenisu. In želim biti jasen še glede nečesa. Turnirja za grand slam ne moreš osvojiti samo s srečo. Emma je odlična igralka in lahko se vrne in izziva svoje nasprotnice."

Emmo Raducanu danes zvečer V tretjem krogu turnirja čaka nov izziv. Nasproti ji bo stala Brazilka Beatriz Haddad Maia, 13. igralka sveta, s katero se bosta pomerili prvič.

