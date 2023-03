Kakšno je nočno življenje mlade zvezdnice? #video

V osmini finala nova poškodba Andreescujeve

Bianca Andreescu je ravno v ponedeljek doživela še en hud udarec, saj se je znova poškodovala in z igrišča so jo morali odpeljati z vozičkom. Prizor je bil precej žalosten, saj je 22-letna Kanadčanka v joku dejala, da do zdaj še nikoli ni čutila takšne bolečine. Zelo prizadeta je bila na tribunah videti tudi njena mama.

Come back stronger, @Bandreescu_ - we hope to see you back on the court soon 💜



(via @WTA) pic.twitter.com/qw4ysMFFic