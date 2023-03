Mlada Britanka še naprej navdušuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na turnirju serije masters v Indian Wellsu je bilo na sporedu nekaj zanimivih dvobojev. V osmino finala sta se med drugim uvrstili Emma Raducanu in Iga Swiatek. V moški konkurenci se je brez večjih težav naprej uvrstil Carlos Alcaraz, prvi nosilec turnirja.

Emma Raducanu, ki je leta 2021 senzacionalno zmagala na OP ZDA, lani ni imela najboljše sezone, saj so jo pestile številne poškodbe. Na turnirju v Indian Wellsu vendarle kaže veliko boljše predstave, potem ko se je prebila v osmino finala. Tokrat je po treh nizih premagala Brazilko Beatriz Hadda Maia z izidom 6:1, 2:6, 6:4. To je za 20-letnico sploh prva osmina finala na turnirjih serije masters.

"Mislim, da sem v določenih točkah igrala na zares visoki ravni. Nasploh se mi zdi, da sem zelo dobro igrala v prvem nizu in potem še v tretjem. Na trenutke so bile nekatere točke res dobre," je po zmagi povedala mlada zvezdnica.

Foto: Guliver Image

Iga Swiatek si je dokazala

Njena nasprotnica v osmini finala bo Iga Swiatek, trenutno najboljša igralka sveta. Poljakinja je v 3. krogu v težkih in vetrovnih razmerah premagala Kanadčanko Bianco Andreescu s 6:3, 7:6 (1).

"Dvoboj je bil napet in dejansko sem vesela, da sem odigrala takšen dvoboj, saj sem videla, da se znajdem v takšnem položaju, potem ko so bili prejšnji dvoboji bolj enosmerni. Mislim, da sva obe igrali zelo dobro, in vesela sem, da sem bila v pomembnih trenutkih močnejša," je po dvoboju povedala prva igralka sveta.

Carlos Alcaraz Foto: Reuters

V moškem delu tekmovanja je Carlos Alaraz, prvi nosilec turnirja, po dveh nizih premagal Nizozemca Tallona Griekspoora (7:6 (4), 6:3). Od turnirja se je poslovil Andy Murray. Od njega je bil boljši rojak Jack Draper s 7:6 (6), 6:2. Za manjše presenečenje je poskrbel Stan Wawrinka. Švicarski veteran je pod hladno prho poslal Danca Holgerja Runeja, sedmega nosilca turnirja (6:2, 6:7 (5), 7:5).

* Indian Wells, ATP (8.345.040 evrov):

- 3. krog:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Tallon Griekspoor (Niz/31) 7:6 (4), 6:3;

Jack Draper (VBr) - Andy Murray (VBr) 7:6 (6), 6:2;

Tommy Paul (ZDA/17) - Hubert Hurkacz (Pol/9) 4:6, 6:2, 6:4;

Felix Auger-Aliassime (Kan/8) - Francisco Cerundolo (Arg/27) 7:5, 6:4;

Taylor Fritz (ZDA/4) - Sebastian Baez (Arg/30) 6:1, 6:2;

Marton Fucsovics (Mad) - Alex Molčan (Slk) 6:4, 6:2;

Jannik Sinner (Ita/11) - Adrian Mannarino (Fra) 7:6 (7), 6:4;

Stan Wawrinka (Švi) - Holger Rune (Dan/7) 6:2, 6:7 (5), 7:5; * Indian Wells, WTA (8.345.040 evrov):

- 3. krog:

Iga Swiatek (Pol/1) - Bianca Andreescu (Kan/32) 6:3, 7:6 (1);

Emma Raducanu (VBr) - Beatriz Haddad Maia (Bra/13) 6:1, 2:6, 6:4;

Sorana Cirstea (Rom) - Bernarda Pera (ZDA) 6:3, 6:1;

Caroline Garcia (Fra/5) - Leylah Fernandez (Kan/30) 6:4, 6:7 (5), 6:1;

Marketa Vondroušova (Češ) - Ons Jabeur (Tun/4) 7:6 (5), 6:4;

Karolina Muchova (Češ) - Martina Trevisan (Ita/24) 6:4, 3:6, 6:4;

Jelena Ribakina (Kaz/10) - Paula Badosa (Špa/21) 6:3, 7:5;

Varvara Gračeva (Rus) - Darja Kasatkina (Rus/8) 6:4, 6:4.

