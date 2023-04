Že v sredo smo pisali o bizarni novinarski konferenci mlade teniške zvezdnice Emme Raducanu. Kmalu za tem je o njej prišla nova informacija in verjetno je bil to razlog za njeno nenavadno obnašanje na novinarski konferenci. V teh težkih časih se ji je marsikdo postavil v bran, tudi Eugenie Bouchard.

Emma Raducanu, ena najbolj priljubljenih teniških igralk na turneji, več kot očitno prestaja težko obdobje. Sprva je kar nekaj prahu dvignila na novinarski konferenci v Madridu z zelo kratkimi odgovori brez vsebine. Kmalu za tem je organizator turnirja v Madridu sporočil, da se mlada Britanka zaradi poškodbe umika s turnirja. To je bil verjetno razlog za njeno slabo voljo na novinarski konferenci.

Pred njo so težki dnevi

Ta odpoved za Emmo, ki se že dlje časa ubada s poškodbami, pomeni, da bo izpadla iz prve stoterice na svetovni lestvici WTA, kar ji bo precej otežilo stvari na naslednjih turnirjih. Za domači turnir v Wimbledonu bo morala igrati kvalifikacije za uvrstitev v glavni žreb, če od organizatorjev ne bo dobila posebnega povabila.

Oglasilo se je kar nekaj znanih imen iz sveta tenisa. Chris Everet je dejala, da ima vsak od nas kdaj slab dan in da naj se iz njene tiskovne konference ne dela prevelike drame. O tej temi se je razgovorila tudi danes 29-letna Eugenie Bouchard, ki je imela podobne izkušnje.

"Vidim veliko podobnosti in sočustvujem z njo. Ima odlično življenje, pripravljena je na življenje in dosegla je velike uspehe. Lahko jo nekoliko razumem," je povedala Bouchardova, ki je bila nekdaj peta igralka sveta.

Eugenie Bouchard je imela podobno zgodbo kot Emma Raducanu, zato jo še toliko bolj razume. Foto: Guliverimage

"O moj bog, čez to sem šla pred šestimi ali osmimi leti sama"

Kanadčanka je pred leti kot 20-letna teniška igralka zaslovela, pozneje pa se znašla pod pritiskom in nikoli več ni pokazala tako vrhunskega tenisa kot leta 2014, ko ji je uspel preboj in je igrala v finalu Wimbledona. Med drugim je dejala, da jo bodo tisti, ki jo bodo želeli sovražiti, vedno sovražili.

"Rekla sem si: 'O moj bog, čez to sem šla pred šestimi ali osmimi leti sama.' Sovražniki vas bodo vedno sovražili. Veste, kaj mislim?" je dejala Bouchardova, ki so ji očitali, da preveč časa preživi na družbenih omrežjih in da se premalo osredotoča na treninge. Sama meni, da je uporaba družbenih omrežij danes nekaj povsem običajnega.

"Ves čas sem vedela, kdo sem in kaj počnem. In poglejte, veliko teniških igralcev objavlja vsebine na družbenih omrežjih. Ljudje danes objavljajo več kot jaz. Vesela sem, da je danes to veliko bolj običajno. Če vas to ne zmoti preveč in če ste osredotočeni na svoj prvi cilj, zakaj ne? Življenje je lepo, samo ne dajajte nas v kalupe."

Emma Raducanu se je odločila za nekatere radikalne poteze. Foto: Guliverimage

Raducanujeva se je odločila za radikalno potezo

Emma Raducanu, ki so ji očitali, da se preveč ubada s sponzorji, se je odločila za bolj radikalno potezo. Dvajsetletnica je s svojega telefona izbrisala WhatsApp in Instagram ter se posvetila svojemu življenju, a za zdaj se senzacionalni zmagovalki OP ZDA to še ni obrestovalo.

