S Kolesarske zveze Slovenije so sporočili, da je vlada na današnji seji uradno potrdila slovensko kandidaturo za organizacijo evropskega prvenstva v kolesarstvu leta 2026. Zdaj je odprta pot za dogovor z Evropsko kolesarsko zvezo. Z vlade so sporočili, da soglašajo tudi z možnostjo sofinanciranja, če bo organizacija prvenstva podeljena Sloveniji.

"Izjemna novica!" je prek družbenih omrežjih sporočil predsednik KZS Pavel Marđonović, nato pa pojasnil, da je vlada Republike Slovenije na današnji seji prižgala zeleno luč za nadaljnje dogovore glede organizacije evropskega prvenstva v kolesarstvu. Slovenija zdaj uradno kandidira za organizacijo prvenstva prihodnje leto.

"Dokončno odločitev in dogovor z Evropsko kolesarsko zvezo pričakujemo v kratkem," še sporočajo s KZS. Dodali so, da pogovori z Evropsko kolesarsko zvezo potekajo že dlje časa, potrditev kandidature pa je pomemben korak naprej v tej nameri. Lokacije za zdaj še ne morejo potrditi, če bi bila kandidatura uspešna, pa bi bil termin prvenstva takoj po koncu SP v Montrealu, in sicer v prvem tednu oktobra 2026.

"Izjemna priložnost za promocijo športa, turizma in države kot celote"

"Gre za enega največjih kolesarskih dogodkov v Evropi, ki na enem mestu združi najboljše evropske kolesarje, navijače in medijsko pozornost. Uspešna kandidatura bi Sloveniji prinesla izjemno priložnost za promocijo športa, turizma in države kot celote," pa so v izjavi za javnost zapisali pri slovenski vladi. Ta je julija organizatorjem Dirke po Franciji predala tudi pismo o nameri za organizacijo velikega štarta Toura (grand depart) leta 2029 ali kasneje.

"Želja po organizaciji velikega tekmovanja, kjer bi lahko najboljši slovenski kolesarji in kolesarke predstavljali državo v reprezentančnih dresih, tli v širši kolesarski javnosti že dalj časa. Izpeljava evropskega prvenstva je realno dosegljiv izziv. Slovenija je gostila že vrsto velikih tekmovanj in ima seveda tudi izkušnje z izpeljavo kolesarskih dirk na najvišji ravni," so v odzivu zapisali pri KZS.

"Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bi bil za Slovenijo največji kolesarski dogodek do zdaj, zahvala našim sedanjim in nekdanjim kolesarjem ter kolesarkam, klubom, navijačem in vsem našim podpornikom. Zdaj je naloga zveze prepričati evropsko zvezo, da smo primerni gostitelji, sklenitev uradnega dogovora in da potem tudi vrhunsko izpeljemo organizacijo," je ob tem dodal Marđonović.

Letošnje prvenstvo stare celine v cestnem kolesarstvu gostita francoska departmaja Drome in Ardeche, potekalo pa bo od 1. do 5. oktobra. Udeležbo na cestni dirki članov je napovedal tudi najboljši kolesar sveta, slovenski as Tadej Pogačar, ki se trenutno mudi v Kigaliju v Ruandi in bo v nedeljo nastopil na posamičnem kronometru, naslednji konec tedna pa bo na cestni dirki branil mavrično majico svetovnega prvaka.