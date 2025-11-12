Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA že nekaj let poskuša spremeniti format tekme zvezd All-Star. V želji, da bi izboljšala tekmovanje in posledično pritegnila več navijačev, je za to sezono, tekma bo 15. februarja v Los Angelesu, spet spremenila format tekmovanja.

Liga NBA ponovno poskuša oživiti format tekme zvezd, saj se bo na naslednji prireditvi v Los Angelesu pomerila ekipa sveta proti dvema ameriškima ekipama.

Februarja se bodo v kalifornijski metropoli na mini-turnirju pomerile skupno tri ekipe. Namen tega je, da bi navijačem zagotovili več zabave kot v prejšnjih letih. Dve ekipi bosta sestavljeni iz ameriških igralcev, v tretji pa bodo igralci lige NBA iz drugih držav.

V času olimpijskih iger

Tekma zvezd je predvidena za 15. februar v dvorani Intuit Dome, domu Los Angeles Clippers, med zimskimi olimpijskimi igrami. Prenašala jo bo ameriška mreža NBC, uradna olimpijska mreža.

Možno je, da bodo v ekipo sveta vključeni tudi nekateri ameriški igralci, če vsaj osem mednarodnih igralcev lige NBA ne bo prejelo dovolj glasov navijačev, soigralcev in novinarjev - in če bodo imeli povezavo z drugo državo.

Foto: Reuters

Ker zvezdniki prvenstva NBA, kot so Luka Dončić (Los Angeles Lakers/Slovenija), Nikola Jokić (Denver Nuggets/Srbija), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks/Grčija), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder/Kanada), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs/Francija) in Franz Wagner (Orlando Magic/Nemčija) vsi prihajajo izven ZDA, liga ne bi smela imeti večjih težav z naborom za zvezdniško moštvo sveta.

Komisar lige NBA Adam Silver ima pravico poklicati dodatne igralce v ekipo All-Star, če ena od treh ekip ne bo imela dovolj članov, so še zapisali pri ligi NBA. Kako bodo ameriški igralci razdeljeni med obe ekipi, bo znano pozneje.