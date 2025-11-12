Luka Dončić strelski kralj lige NBA, a ne sme biti na lestvici. Prvaki nadaljujejo zmagovito.

V ligi NBA, v kateri še kako odmeva dogajanje v Dallasu, kjer je brez službe ostal generalni direktor Nico Harrison , je bilo na sporedu šest tekem. Vodilno moštvo Oklahoma City Thunder je za 11. zmago sezone s 126:102 odpravilo Golden State Warriors. Že v noči na četrtek pa čaka branilce naslova nov zahteven izpit, saj se bodo v poslastici zahodne konference udarili z Los Angeles Lakers. Luka Dončić je v življenjski strelski formi, na tekmo dosega dobrih 37 točk, največ izmed vseh v ligi. Vseeno pa na uradni lestvici lige NBA ne zaseda prvega mesta. Ker je manjkal že na štirih tekmah, namreč ne izpolnjuje zahtevanega kriterija, da je odigral vsaj 70 odstotkov srečanj. Na lestvico bi se lahko najhitreje vrnil, če bo nastopil na vseh treh naslednjih tekmah.

Luka Dončić, ki na tekmo v povprečju dosega 37,1 točke, 9,4 skoka in 9,1 asistence, je ta večer počival, nov izziv pa ga s soigalci čaka v noči na četrtek. Foto: Guliverimage Jezerniki bodo z vročim Luko Dončićem, ki na tekmo v povprečju dosega 37,1 točke, 9,4 skoka in 9,1 asistence, ta večer počivali, nov izziv pa jih čaka v noči na četrtek. Gostovali bodo pri aktualnih prvakih Oklahoma City Thunder, ki so v zadnjih sezonah večkrat ostali praznih rok na dvoboju proti Dončiću.

Prvaki so pred prihodom slovenskega asa in druščine zanesljivo opravili z Golden Statom, v postavo katerega se je po treh tekmah izostanka zaradi bolezni vrnil Stephen Curry.

Oklahoma se je v dvoboj podala zelo oslabljena, manjkali so trije pomembni igralci. To so drugi najboljši strelec Jalen Williams, ki v tej sezoni po operaciji zapestja še ni zaigral, eden najboljših obrambnih igralcev v ligi Luguentz Dort (rama), ki je običajno zadolžen tudi za pokrivanje Dončića, in Aaron Wiggins, ki ni kandidiral za tekmo z Golden Statom zaradi poškodbe mečne mišice.

Gostitelji so večino časa narekovali tempo, Golden State je vodil le v prvi četrtini, ob polčasu je imela Oklahoma 19 točk prednosti, ta je v tretji četrtini narasla tudi na 35, na koncu pa so zmagali s 126:102. Shai Gilgeous-Alexander je k zmagi ob 28 točkah prispeval še 11 asistenc, dvojni dvojček je vpisal tudi Chet Holmgren s 23 točkami in 11 skoki. Pri poražencih je največ točk, 13, vpisal Jonathan Kuminga, Curry jih je dodal 11.

Antetokounmpo prvi strelec Giannis Antetokounmpo Foto: Reuters Prvi strelec lige NBA je Giannis Antetokounmpo. Na tekmo daje 33,4 točke, a je za razliko od Luke Dončića, ki se lahko pohvali z bistveno višjim povprečjem, zaigral že na desetih tekmah, tako da izpolnjuje kriterij udeleženosti na najmanj 70 odstotkih srečanj.

Dosega največ točk v povprečju, a ...

Če bo trojica Williams-Dort-Wiggins odsotna tudi proti Jezernikom, bodo imeli gostje iz Los Angelesa lažjo pot do zmage. Že tako bodo Lakersi v prednosti, saj bodo lahko v dvoboj vstopili bolj spočiti od prvakov.

Luka Dončić na začetku sezone 2025/26 ruši mejnike in postavlja nove rekorde. Foto: Reuters Zanimivo je, da Luka Dončić, čeprav je sezono 2025/26 odprl z izjemnimi strelskimi številkami, s kakršnimi v karieri na uvodnih nastopih še ni imel opravka, na uradni lestvici najboljših strelcev lige NBA ne zaseda prvega mesta. Na lestvici ga sploh ni, saj ne izpolnjuje zahtevanega kriterija, da je odigral vsaj 70 odstotkov srečanj. Na lestvico bi se lahko tako najhitreje vrnil, če bo nastopil na vseh treh naslednjih tekmah. Do takrat njegovega imena, čeprav mu gre tako dobro, ne bo na lestvici najboljših strelcev. In tudi najboljših podajalcev, skakalcev in tako naprej.

Dončić je v začetku sezone postavil še nekaj novih mejnikov. V zgodovino se je vpisal kot branilec, ki se lahko pohvali z največjim številom tekem, na katerih je prispeval vsaj 30 točk, pet skokov in pet asistenc. Toliko kot Ljubljančan jih ni v ligi NBA med branilci zbral nihče. Prevladuje še na enem seznamu. Tudi proti Charlottu je že v prvem polčasu presegel mejo 20 točk. To je storil že petič v tej sezoni, kar ni uspelo nikomur drugemu v ligi NBA.

NBA Players of the Week for Week 3.



West: Nikola Jokić (@nuggets)

East: Cade Cunningham (@DetroitPistons) pic.twitter.com/IK3AJACquO — NBA (@NBA) November 10, 2025

V zadnjem tednu je v izjemni formi Nikola Jokić. Prislužil si je priznanje najboljšega igralca tedna zahodne konference, že njegovo 18. v karieri. Blestel je tudi ob zmagi nad Sacramentom (122:108), ob kateri je prispeval 35 točk in 15 skokov. Denver je z izkupičkom 8:2 v zmagah na zahodu tik pred četrtouvrščenimi Los Angeles Lakers (8:3).

Nikola Jokić je k zmagi Denverja nad Sacramentom prispeval 35 točk in dodal 15 skokov. Foto: Reuters

Knicks nadaljujejo zmagovito

Košarkarji New York Knicks so za peto zaporedno zmago premagali Memphis Grizzlies, najbolj razigran ob zmagi s 133:120 je bil z 32 točkami Jalen Brunson, za dvojni dvojček je dodal še deset asistenc, vpisal pa še pet skokov. Mikal Bridges je dodal 22 točk, eno manj pa Karl Anthony Towns, ki je statistiko obogatil še s 13 skoki.

Jalen Brunson je peti zaporedni zmagi New York Knicks prispeval 32 točk in deset asistenc. Foto: Reuters

Člani Utah Jazz so še poglobili krizo Indiane, ki po 11 tekmah ostaja pri zgolj eni zmagi. Utah je dosegel kar 152 točk, 35 od teh je dosegel finski center Lauri Markkanen.

Toronto Raptors so s 119:109 premagali Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers pa je po tesni končnici strl odpor Boston Celtics.

Liga NBA, 11. november

Lestvica

