Avtorji:
M. P., Ja. M., STA

Sobota,
11. 10. 2025,
18.45

Druga liga

Sobota, 11. 10. 2025, 18.45

Druga liga, 10. krog

Lendavčani in Grosupeljčani nadaljujejo mrtvi tek

NK Nafta : NK Primorje | Nafta ostaja prvi zasledovalec Brinj, ekipi pa imata enako točk.

Nafta ostaja prvi zasledovalec Brinj, ekipi pa imata enako točk.

Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

V drugi slovenski nogometni ligi kljub reprezentančnim tekmam ni tekmovalnega premora (član Triglava Hanus Sörensen je sicer v četrtek za Ferske otoke zabil dva gola). Njegovi soigralci iz Kranja so v soboto s kar 4:0 slavili v Krškem. Vodilni NK Brinje je s 4:2 slavil na Jesenicah. Nafta je z 2:0 ugnala Bistrico in se točkovno izenačila z Grosupeljčani. Tabor je v petek zvečer z Biljami igral neodločeno 1:1.

Sportal Nafti derbi kroga, v Velenju brez zadetkov

Grosupeljčani so bili večji del prvega polčasa v zaostanku, potem ko je Jeseničane v vodstvo popeljal Lazar Ikač (39.). V končnici prvega polčasa je izenačil Marcel Kene (45.+2), v drugi polovici tekme pa so zadeli še Aleks Zlatkov (47.), Jan Kovač (78.) in Vinko Skrbin (83.). Za Gorenjce, ki so od 25. minute imeli igralca manj po rdečem kartonu Mirala Samardžića, je častni gol in svojega drugega na tekmi dosegel Ikač (84.).

Lendavčani so v Kidričevem upravičili vlogo favoritov, gola za zmago pa sta prispevala Rok Pirtovšek v tretji in Amadej Maroša v 74. minuti.

Kranjčani so v Posavju visoko zmagali s 4:0 in se povzpeli na tretje mesto. Za sedmo sezonsko zmago so zadeli Oliver Kregar (26.), Tevž Pokorn (29.), Toni Vinogradac (62.) in Jakub Šupuk (90.). Dravinja je z golom Matea Koprivca v 50. minuti ukanila velenjski Rudar z 1:0.

Na petkovi uvodni tekmi so se nogometaši iz Sežane in Bilj razšli z neodločenim izidom 1:1. V nedeljo bodo na sporedu še zadnje tri tekme, pari so Ilirija 1911 - Krka, Jadran Dekani - Beltinci Klima Tratnjek in Gorica - Slovan.

Druga liga, 10. krog:

Petek, 10. oktober:

Sobota, 11. oktober:

Nedelja, 12. oktober:

Lestvica:

1. Brinje Grosuplje 10 tekem – 28 točk
2. Nafta 1903 10 – 28
3. Triglav Kranj  10 – 22
4. Pearlescent Tabor Sežana 10 – 21
5. Beltinci Klima Tratnjek 9 – 20
6. Kety Emmi&Impol Bistrica 10 – 20
7. Bilje 10 – 18
8. Jadran Dekani 9 – 11
9. Dravinja 10 – 7
10. Slovan 9 – 7
11. Ilirija 1911 9 – 6
12. Rudar Velenje 10 – 6
13. Krka 9 – 6
14. Krško Posavje 10 – 6
15. Jesenice  10 – 5
16. Gorica 9 – 4

Najboljši strelci:

9  Bajraj (Beltinci)
 Maroša (Nafta)
5 – Blaj (Bistrica), Marsetič (Bistrica), Rose (Tabor)

Sportal Tabor Bistrici prizadejal prvi poraz
Druga liga
