Približno tri minute pred predvideno izstrelitvijo vesoljskega plovila je najprej prišlo do začasne prekinitve, nato pa je Nasa izstrelitev odpovedala. Odštevanje je v zadnjem trenutku ustavil sistem, ki se je iz še neznanega razloga samodejno sprožil, so pojasnili pri Nasi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po podatkih Nase naj bi bila nova možnost za izstrelitev v nedeljo in nato v torek in sredo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Misija se že več let sooča z zamudami

Nasina astronavta Barry Wilmore in Suni Williams naj bi se na krovu Starlinerja odpravila na Mednarodno vesoljsko postajo ISS in tam ostala približno teden dni. Misija se že več let sooča z zamudami in prihaja v težkih časih za Boeing, ki se sooča s krizo glede varnosti potniških letal.

Nasa računa na uspeh Starlinerja, s katerim želi prevažati posadke na ISS. To od leta 2020 za Američane opravlja zasebno podjetje Elona Muska SpaceX, ki je nadomestilo prevoze z ruskimi raketami po upokojitvi raketoplanov.