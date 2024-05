Polet Boeingovega plovila proti ISS odpovedan zaradi okvare

Nasa je podjetjema Boeing in SpaceX leta 2014 zaupala posel izdelave plovil za transport astronavtov in potnikov. Medtem ko je SpaceX, ki je v lasti poslovneža Elona Muska, opravil že več uspešnih misij, pa se je Boeing pri razvoju Starlinerja soočal z več težavami.

Starliner je plovilo naslednje generacije, namenjeno večkratni uporabi, sestavljeno iz kapsule za posadko in servisnega modula. Boeing načrtuje, da bo plovilo v prihodnosti prevažalo astronavte na ISS in tako ponudilo alternativo kapsuli Crew Dragon podjetja SpaceX. Ko bo Starliner uspešno opravil vse poskuse in dobil zeleno luč Nase, bo lahko prevažal do štiri potnike na misijo.

Plovilo je maja lani opravilo poskusni let brez posadke na ISS in na vesoljsko postajo dostavilo več kot 300 kilogramov tovora. Prvotno je bilo predvideno, da bo plovilo na ISS odpotovalo julija 2021, a je bila misija zaradi težav večkrat preložena.

S težavami se je Starliner soočal tudi med svojim prvim testnim poletom leta 2019. Ko je kapsula dosegla orbito, je namreč napaka v programski opremi preprečila, da bi plovilo doseglo ISS.