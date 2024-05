Skrivnostna smrt Boeingovega žvižgača: bil je zdrav kot dren, nato pa zbolel in hitro umrl

Dean je živel v Wichiti v zvezni držav Kansas, kjer ima sedež podjetje Spirit. Bil je star 45 let, dobrega zdravja in znan po zdravem življenjskem slogu. Umrl je po dveh tednih v kritičnem stanju, je ameriškemu mediju Seattle Times povedala njegova teta Carol Parsons.

Zaradi težav z dihanjem je moral v bolnišnico

Parsonsova je povedala, da je Dean zbolel in odšel v bolnišnico, ker je imel pred dobrima dvema tednoma težave z dihanjem. Bil je intubiran, nakar je najprej zbolel za pljučnico, nato pa dobil še resno bakterijsko okužbo Mrsa.

Njegovo stanje se je hitro poslabšalo, zato so ga iz Wichite s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Oklahoma Cityju. Tam so ga priključili na naprave, ki prevzamejo delovanje srca in pljuč. Njegova mati je v petek na Facebooku objavila sporočilo o vseh teh podrobnostih in povedala, da se njen sin bori za svoje življenje.

Zdravniki razmišljali o amputaciji obeh rok in nog

Dali so mu močna pomirjevala in ga priključili na dializni aparat. Računalniška tomografija je pokazala, da ga je zadela kap, je še zapisala njegova mama. Na koncu so zdravniki razmišljali o amputaciji obeh rok in obeh nog. "To, kar je preživel, je bilo brutalno. Srce parajoče," je dejal Parsonsova.

Joshua Dean je opozarjal na napačno izvrtane luknje na zadnjem delu letala boeing 737 max, ki so ključne za vzdrževanje tlaka v kabini med letom. Foto: Guliverimage

Dean je od leta 2019 delal kot inšpektor za kakovost v podjetju Spirit AeroSystems, ki za Boeing izdeluje trupe letal 737 max. Ko se je začela pandemija covid-19, je službo začasno izgubil, se pozneje vrnil v podjetje, nato pa so ga aprila 2023 odpustili.

Dean opozarjal na napačno izvrtane luknje

Dean je zato vložil pritožbo pri ministrstvu za delo, v kateri je trdil, da so ga odpustili zaradi maščevanja, ker je izrazil pomisleke v zvezi z varnostjo letal.

Dean je postal znan po tem, ko je izrazil zaskrbljenost zaradi napačno izvrtanih lukenj na zadnjem delu letala, ki so ključne za vzdrževanje tlaka v kabini med letom. Trdil je tudi, da vodstvo Spirita ni upoštevalo proizvodnih napak na 737 max.

Sumljiv samomor žvižgača Barnetta

Že marca letos pa je umrl še en žvižgač v zadevi, povezani s kakovostjo Boeingovih letal – John Barnett. Ta je bil več kot 30 let zaposlen pri Boeingu, vse do upokojitve leta 2017.

Barnett je domnevni samomor storil v Charlestonu v Južni Karolini, kjer ima Boeing svojo tovarno za izdelavo letal 787. Policijska preiskava o Barnettovi smrti še poteka.

Med žvižgači, ki so opozarjali na proizvodne napake pri letalu 737 max, je tudi inženir Sam Salehpour. Ta trdi, da daje podjetje prednost dobičku pred varnostjo in da ga je, potem ko je izrazil pomisleke, neprostovoljno premestilo na drugo delovno mesto.