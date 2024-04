Nov incident: med vzletom odpadel pokrov Boeingovega motorja #video

V nedeljo je 135 potnikov med letom v Houston doživelo pravo nočno moro. Le 25 minut po vzletu so se namreč začele težave. Na posnetku si lahko ogledate, kako med vzletom odpade pokrov motorja in udari v zakrilce. Letalo se je vrnilo na letališče v Denver, na srečo nihče od potnikov in šestih članov posadke ni bil poškodovan, poroča Guardian.

Ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je že sprožila preiskavo incidenta, letalo zdaj pregledujejo vzdrževalne ekipe.

V Southwest Airlines, ki ima to letalo v uporabi od junija 2015, so za ameriški CNN povedali, da ob incidentu nihče na krovu ni bil ranjen in se opravičili potnikom. "Potnikom se opravičujemo za nevšečnosti in zamude, ki jih je to povzročilo. Varnost za naše stranke in zaposlene je naša največja prioriteta," so dodali.

ABC News je poročal, da so v letalski družbi pojasnili, da je bil razlog za dogodek "mehanske narave". Potnike so preusmerili na druge lete.

🚨#UPDATE: NEW FOOTAGE showing the awful moment for passengers on a Southwest flight from Denver to Houston after the engine cover ripped off during flight!#Boeing SUCKS!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/TQHXZcnoeh — hasnat feroz mirza (@hasnatferozmir4) April 8, 2024

Incidenti z letali ameriškega proizvajalca Boeing si sledijo drug za drugim. Pred časom smo že poročali o odtrganih vratih in odpadlih kolesih.