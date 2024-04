Kot trdita odvetnici žvižgača Sama Salehpourja, ki v Boeingu dela več kot deset let, ga je podjetje neprostovoljno premestilo v program 777, tudi tam pa je opozoril na več težav, zaradi česar so mu zagrozili z odpovedjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Namesto da bi upoštevali njegova opozorila, so v Boeingu dali prednost čim hitrejšemu pošiljanju letal na trg kljub znanim, dobro utemeljenim težavam, ki jih je izpostavil gospod Salehpour," sta povedali odvetnici Debra Katz in Lisa Banks. Ob tem sta opozorili na kritične napake na skoraj 1500 Boeingovih letalih.

Salehpour je, kot je razvidno iz njegove pritožbe, naslovljene na FAA, opozoril na bližnjice v Boeingovih postopkih sestavljanja letal, zaradi katerih se posamezni letalski deli ne ujemajo, to pa lahko povzroči prezgodnjo odpoved kakšnega dela brez kakršnegakoli opozorila, ustvari nevarne razmere in na koncu lahko vodi v potencialno katastrofalne nesreče.

Odvetnici sta prepričani, da je zaskrbljenost njune stranke v luči nedavnih incidentov, povezanih z napakami na Boeingovih letalih 737 max 9, še toliko pomembnejša.

Boeing vse očitke žvižgača zanika

Boeing, ki je pod drobnogledom zaradi številnih varnostnih težav, je medtem izdal podrobno poročilo, ki govori v korist modelu, in dodal, da popolnoma zaupa v Dreamliner. Ob tem so v podjetju zanikali obtožbe, da so se maščevali inženirju, saj so povračilni ukrepi pri njih strogo prepovedani.

Kot so dodali, so zaradi težav, na katere so opozorili zaposleni pri modelu 787, upočasnili proizvodnjo in za skoraj dve leti ustavili dobavo. "Za floto v uporabi sta obsežni analizi Boeinga in FAA pokazali, da kratkoročnih skrbi glede varnosti letenja ni," je poudaril letalski proizvajalec.

Žvižgač jih je obtožil po januarskem incidentu, ko je moralo letalo prevoznika Alaska Airlines Boeing 737 max 9 zasilno pristati, potem ko je z njega med letom odpadel panel z vrati.

FAA je zaradi tega zamrznila Boeingovo proizvodnjo letal tega modela, ob Boeinga pa zahtevala, da dokaže izboljšanje delovanja in nadzora kakovosti. Družba bo sicer prihodnje leto dobila novo vodstvo, potem ko je zdajšnji glavni izvršni direktor Dave Calhoun prejšnji mesec napovedal, da se konec leta poslavlja s položaja.

V torek je Boeing poročal o občutno nižjih številkah dobav letal v prvem četrtletju, pri čemer je opozoril na ustavitve proizvodnje kot del okrepljenih varnostnih ukrepov po januarskem incidentu Alaska Airlines. V prvem letošnjem četrtletju je podjetje dobavilo 83 komercialnih letal, kar je 36 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.