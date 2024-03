Nenadna smrt človeka, ki je opozarjal na velike napake, buri duhove

Na spletu je v zadnjem dnevu završalo, saj se je razširila novica, da so v ZDA našli mrtvega 62-letnega Johna Barnetta. Šlo je za nekdanjega zaposlenega pri proizvajalcu letal Boeing in žvižgača, ki je podjetje večkrat obtožil, da varnostnim standardom ne sledi dosledno in da so v letala vgrajeni nekakovostni deli, ki bi lahko povzročili nesreče. Barnett naj bi umrl zaradi strelne rane, ki si jo je zadal sam, mrtvega so ga našli v njegovem avtomobilu.

John Barnett je bil v podjetju Boeing zaposlen več kot trideset let, od leta 2010 je delal kot vodja nadzora kakovosti v proizvodnem obratu v Charlestonu, kjer med drugim izdelujejo potniško letalo za daljše relacije Boeing 787 Dreamliner. Leta 2017 se je upokojil in kot razlog za upokojitev navedel zdravstvene razloge.

Former Boeing employee John Barnett, who raised concerns over the company’s production standards, has been found dead from a “self-inflected wound”, BBC reports.



In the days before his death, he had been giving evidence in a whistleblower lawsuit against the company. pic.twitter.com/mAC6C3MWio — Pop Base (@PopBase) March 11, 2024

Barnett se je javno izpostavil leta 2019, ko je za britanski medij BBC razkril, da se v potniška letala zaradi pritiskov, ki jih na delavce vrši vodstvo podjetja Boeing, namenoma vgrajujejo deli, ki ne ustrezajo ne kakovostnim in ne varnostnim standardom.

Boeing je Barnett v preteklosti obtožil tudi, da ne sledi postopkom za sledenje komponentam letal skozi proizvodni proces, kar pomeni, da so okvarjeni deli občasno "izginili", morda tudi v letala, to pa je podkrepil z navedbami, da so v letala dobesedno vgrajevali sestavne dele iz zabojnikov za odpadke, domnevno zato, da bi preprečili zamude pri dobavi letal.

Barnett je trdil tudi, da je odkril težave s sistemi za kisik, natančneje mehanizmi za dihalne maske, ki se v primeru padca tlaka v potniški kabini s stropa spustijo pred potnike. Po njegovih besedah bi lahko bila nedelujoča vsaka četrta maska na letalih proizvajalca Boeing, piše BBC.

Po mnenju mnogih "prekleti" Boeing 737 MAX 8 je bil v zelo kratkem času po začetku uporabe vpleten v kar dve hudi letalski nesreči, v katerih je skupno umrlo več kot 300 ljudi. Foto: Reuters

Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) je leta 2017 pritrdila navedbam Johna Barnetta v povezavi z izginjanjem sestavnih delov letal v proizvodni verigi, saj je njihova preiskava pokazala, da je neznano kam poniknilo več kot 50 komponent, ki sicer ne bi bile primerne za vgradnjo v letala.

Boeing že od začetka vztrajno zavrača Barnettove obtožbe glede vgrajevanja nekakovostnih oziroma okvarjenih delov v letala in njegovih domnevnih prijav napak nadrejenim, ki pa ga naj ne bi upoštevali. Z roko so odmahnili tudi, ko je Barnett po upokojitvi podjetje tožil, ker naj bi ga zaradi njegovih razkritij poskušali očrniti in celo sabotirati njegovo samostojno poslovno kariero.

Barnett je bil v dneh pred smrtjo po poročanju BBC sicer vpleten v nova zaslišanja glede tožbe proti Boeingu. V soboto, 9. marca, bi se moral udeležiti naslednjega, vendar ga ni bilo. Mrtvega so ga isti dan našli v njegovem avtomobilu na hotelskem parkirišču, usodno strelno rano naj bi si zadal sam.

Na družbenih omrežjih, predvsem X, nekdanjem Twitterju, in spletnih forumih, kot je Reddit, so sicer že zaokrožili številne teorije in namigovanja, da bi bila smrt Johna Barnetta lahko delo nekoga, ki je žvižgača želel utišati.

Težavam ni videti konca

Glede na dogajanje v zadnjem času je sicer jasno, da pri Boeingu, najsi bodo trditve Barnetta resnične ali ne, pošteno škriplje.

Po dveh hudih nesrečah s številnimi smrtnimi žrtvami novega letala Boeing 737 MAX 8, ki je bilo zaradi tega nekaj časa celo prizemljeno, je ameriško pravosodno ministrstvo prejšnji teden sprožilo še uradno preiskavo zaradi potencialnega kaznivega dejanja, katerega posledica naj bi bil resen incident 5. januarja, ko so se z letala Boeing 737 MAX 9 družbe Alaska Airlines sedem minut po vzletu iz Portlanda odtrgala vrata.

Letalu Boeing 787-9 Dreamliner se je medtem v ponedeljek med poletom iz Avstralije na Novo Zelandijo pripetila za zdaj še nedefinirana tehnična težava, zaradi katere se je poškodovalo kar 50 potnikov, ki so z glavami udarili v strop kabine, so sporočili pri operaterju leta, čilski letalski družbi LATAM.

Zaradi tehnične napake se je na amsterdamsko letališče po razglasitvi izrednega stanja v ponedeljek vrnilo tudi letalo KLM Boeing 777-300ER, ki je letelo iz Amsterdama v Sao Paulo.

Danes je izredno stanje razglasila tudi posadka letala Boeing 767 ameriške letalske družbe Delta Air, ki je bilo na poti iz Atlante v Pariz.