Z letala javljajo izredno stanje: ni še znano, kaj je narobe

Letalo KLM boeing 777-300ER, ki leti iz Amsterdama v Sao Paulo, javlja izredno stanje. Zahodno od Madrida se je letalo moralo obrniti in vrniti v Amsterdam. Izredno stanje so razglasili malo pred zahodno obalo Francije. Ne glede na to, za kakšen nujen primer gre, je polet pod nadzorom, poroča Aviaton Source News. Več sledi.