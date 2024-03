Letalska nesreča: potnike vrglo pod strop, najmanj 50 je poškodovanih

Po navedbah tiskovnega predstavnika letalske družbe LATAM je tehnična težava med letom povzročila hudo turbulenco na letalu Boeing 787 Dreamliner, ki je začelo naglo padati. Kljub težavam je letalo ob predvidenem času danes popoldne po krajevnem času varno pristalo v Aucklandu.

At least 50 people were injured on board a Boeing 787-9 flight from Sydney to Auckland operated by Chilean airline LATAM, after the aircraft experienced a technical issue that caused it to suddenly lose altitude. https://t.co/MFyPXkniFJ pic.twitter.com/NdWOjLpRAT