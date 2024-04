ZDA naročile novo letalo za “sodni dan” #foto

ZDA bodo izdelale novo vojaško komandno letalo, odporno na jedrske in elektromagnetne sunke, ki se ga je od sedemdesetih let prijel vzdevek letala za “sodni dan”. Vrednost projekta bo 13 milijard ameriških dolarjev.

Dozdajšnje letalo za “sodni dan” so izdelali že v sedemdesetih letih in sicer na osnovi boeinga 747-200. Tega so nedavno prenehali izdelovati, zato je tudi vzdrževanje vojaškega letala vse bolj zahtevno in dražje. ZDA so imele štiri taka letala, vsaj eno pa je ves čas v pripravljenosti za vzlet.

Ameriške zračne sile so že konec lanskega leta iz razpisa za proizvajalca novega letala izločile Boeing. Zdaj so potrdili pogodbo z družbo Sierra Nevada Corp. Ti bodo izdelali naslednika letala E-4B, vrednost pogodbe pa je 13 milijonov ameriških dolarjev. Novo letalo bodo izdelovali v Koloradu, Nevadi in Ohiu, izdelali pa ga bodo do leta 2036.

Foto: Wikimedia Commons

Letalo zmore prenesti udarne vale ob morebitnem jedrskem napadu in elektromagnetne učinke, prav tako mu je mogoče v zraku dotočiti gorivo. Med testiranjem so z letalom neprekinjeno leteli 35 ur, sicer pa bi lahko v zraku ostalo tudi cel teden. Za napolnjenje njegovih rezevoarjev potrebujejo dva zračna tankerja KC-135. Na krovu so še vedno analogni letalski sistemi, ki so bolj odporni v primeru jedrskega ali elektromagnetnega napada.

V primeru izrednega stanja lahko to letalo postane osrednji komandno orodje, s katerim bi lahko vodstvo ZDA sporočalo ukaze vojski. Letalo ima tudi najsodobnejše komunikacijske sisteme, na krovu pa so tudi konferenčne sobe.

Na krovu je lahko posadka do 112 ljudi.

Prvi polet so z obstoječim E-4B opravili junija leta 1973.

Foto: US Department of Defense

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons