Kozmonavta in astronavt z ISS varno nazaj na Zemlji #video

Ameriški astronavt Mark Vande Hei ter ruska kozmonavta Anton Škaplerov in Pjotr Dubrov so se danes z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) vrnili na Zemljo, je sporočila ruska vesoljska agencija Roskozmos. Medtem napetosti med Moskvo in Zahodom tudi na področju sodelovanja v vesolju naraščajo zaradi ruske invazije na Ukrajino.