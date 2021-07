Kdo bo prvi v vesolju: Branson ali Bezos?

Bransonovo podjetje Virgin Galactic je v četrtek sporočilo, da bo britanski milijarder na krovu vesoljskega plovila SpaceShipTwo Unity v vesolje predvidoma poletel 11. julija. Čakajo še vremensko napoved in tehnično kontrolo.

"Resnično verjamem, da vesolje pripada vsem nam," je povedal Branson. Virgin Galactic je po njegovih besedah na čelu nove komercialne vesoljske industrije, ki bo človeštvu odprla vesolje in spremenila svet na bolje. Redne komercialne polete v vesolje sicer načrtujejo za leto 2022.

Če bo Branson 11. julija dejansko poletel izven Zemljine atmosfere, bo s tem zgolj za devet dni prehitel ameriškega milijarderja in ustanovitelja vesoljskega podjetja Blue Origin Jeffa Bezosa.

Bezos v vesolje skupaj z bratom, Branson z 82-letnico

Bezos, ki je ustanovil tudi podjetje Amazon, bo v vesolje poletel skupaj z bratom Markom, pilotko Wally Funk in človekom, ki je na dražbi za pot v vesolje plačal 28 milijonov ameriških dolarjev, a njegovega imena še niso razkrili.

Britanec je v četrtek s svojo napovedjo zasenčil tudi napoved svojega konkurenta iz ZDA, da bo v vesolje z njim poletela 82-letna Funkova. Ta na polet v vesolje čaka že 60 let. V letih 1960 in 1961 je bila namreč prva ženska, ki se je urila za pot v vesolje, vendar so ji to preprečili zaradi njenega spola. Če se ji bo želja uresničila, bo postala najstarejša potnica v vesolju. Trenutno za najstarejšega potnika velja ameriški astronavt John Glenn, ki je leta 1998 tja poletel pri starosti 77 let.