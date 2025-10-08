Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je po poročanju poslovnega in tržnega portala Bloomberg postal prvi nogometni milijarder v zgodovini. Štiridesetletnik je mejo milijarde evrov prebil z zadnjim podaljšanjem pogodbe pri savdskem Al Nasru, vrednim slabih 360 milijonov evrov.

Ronaldovo premoženje Bloomberg ocenjuje na nekaj več kot 1,2 milijarde evrov. S tem je Portugalec edini nogometaš, ki je prebil to mejo po Bloombergovem izračunu indeksa milijarderjev.

To je 40-letnemu Portugalcu uspelo s številnimi sponzorskimi pogodbami, svojo blagovno znamko ter z osebnimi poslovnimi podvigi in bogatimi pogodbami predvsem v Savdski Arabiji, kjer igra od začetka leta 2023.

Nazadnje je za dve sezoni podaljšal sodelovanje s svojim zdajšnjim klubom, pogodba pa je vredna okoli 178 milijonov evrov na leto. Ronaldo že tako med športniki zasluži največ na leto.

Pri Bloombergu so ocenili, da je Ronaldo s klubskimi pogodbami med letoma 2002 in 2023 zaslužil okoli 480 milijonov evrov, zgolj v slabih treh letih v Savdski Arabiji pa še skoraj enkrat toliko.

Obenem Ronalda na družbenih omrežjih med športniki spremlja največ sledilcev. Teh ima po zadnjih podatkih 660 milijonov.