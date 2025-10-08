Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
8. 10. 2025,
10.17

2 minuti

Portugalec je edini, ki je prebil to mejo po Bloombergovem izračunu indeksa milijarderjev

Cristiano Ronaldo je prvi nogometni milijarder

STA

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je po poročanju poslovnega in tržnega portala Bloomberg postal prvi nogometni milijarder v zgodovini.

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je po poročanju poslovnega in tržnega portala Bloomberg postal prvi nogometni milijarder v zgodovini.

Foto: Reuters

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je po poročanju poslovnega in tržnega portala Bloomberg postal prvi nogometni milijarder v zgodovini. Štiridesetletnik je mejo milijarde evrov prebil z zadnjim podaljšanjem pogodbe pri savdskem Al Nasru, vrednim slabih 360 milijonov evrov.

Ronaldovo premoženje Bloomberg ocenjuje na nekaj več kot 1,2 milijarde evrov. S tem je Portugalec edini nogometaš, ki je prebil to mejo po Bloombergovem izračunu indeksa milijarderjev.

To je 40-letnemu Portugalcu uspelo s številnimi sponzorskimi pogodbami, svojo blagovno znamko ter z osebnimi poslovnimi podvigi in bogatimi pogodbami predvsem v Savdski Arabiji, kjer igra od začetka leta 2023.

Nazadnje je za dve sezoni podaljšal sodelovanje s svojim zdajšnjim klubom, pogodba pa je vredna okoli 178 milijonov evrov na leto. Ronaldo že tako med športniki zasluži največ na leto.

Pri Bloombergu so ocenili, da je Ronaldo s klubskimi pogodbami med letoma 2002 in 2023 zaslužil okoli 480 milijonov evrov, zgolj v slabih treh letih v Savdski Arabiji pa še skoraj enkrat toliko.

Obenem Ronalda na družbenih omrežjih med športniki spremlja največ sledilcev. Teh ima po zadnjih podatkih 660 milijonov.

