Industrijska podjetja v Nemčiji so se julija soočila z nadaljevanjem trenda upadanja naročil. Teh je bilo za 2,9 odstotka manj kot junija, kaže danes objavljena prva ocena zveznega statističnega urada. Rezultat je presenetil analitike, ki so pričakovali 0,7-odstotno rast, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na padec je najbolj vplival upad naročil v tako imenovanem sektorju drugih vozil, ki vključuje naročila za letala, ladje in vojaška vozila. S 40 odstotki je bil bistveno večji od pričakovanj analitikov. Precej so upadla tudi naročila električne opreme.

Boljše rezultate na tem področju sta medtem zabeležili avtomobilska in farmacevtska industrija, več povpraševanja je bilo tudi po oblačilih.

Nemško gospodarsko ministrstvo je rezultat utemeljilo z zelo negotovimi razmerami na trgovinskem in geopolitičnem področju. Analitiki medtem opozarjajo, da najnovejši podatki pomenijo nov udarec za že tako oslabljeno nemško gospodarstvo. "Spomladanski rezultati so bili nekoliko bolj spodbudni, zdaj pa je gospodarstvo zdrsnilo nazaj v problematično območje," je za AFP dejal analitik v banki LBBW Jens-Oliver Niklasch.

Nemški bruto domači proizvod se je v drugem letošnjem četrtletju glede na prvo skrčil za 0,3 odstotka, kar je toliko kot v prvem. Lanski padec BDP je bil 0,5-odstoten, predlanski pa 0,9-odstoten. Analitiki za letos napovedujejo rast, a le za od 0,2 do 0,4 odstotka.