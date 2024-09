Evropski parlament opozicijskega voditelja priznal kot novega predsednika Venezuele

Resolucijo, s katero so Urrutio priznali za legitimnega predsednika Venezuele, so sprejeli s 309 glasovi za, 201 proti in 12 vzdržanimi. Ob tem so članice EU pozvali k uvedbi sankcij proti Maduru in ožjemu krogu njegovih sodelavcev.

Sprejetje resolucije so ob enotni podpori poslancev Evropske ljudske stranke (EPP) sicer omogočili tudi glasovi poslancev skrajno desne politične skupine Domoljubi za Evropo, medtem ko so resoluciji nasprotovali evropski Zeleni, Levica ter velika večina poslancev Socialistov in demokratov (S&D). Številni poslanci z leve strani političnega spektra so v tej luči obtožili EPP, da je prelomila obljubo glede sodelovanja s skrajno desnico.