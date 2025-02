Melania jim je pihala na dušo, zdaj pa jočejo od strahu

V ZDA živeči Venezuelci so bili eni najbolj navdušenih Trumpovih podpornikov. Številni so v ZDA pribežali zaradi socialističnega režima Nicholasa Madure. Tudi če niso imeli volilne pravice, so sodelovali na Trumpovih shodih in na družbenih omrežjih spodbujali glasovanje za Trumpa. Zdaj jim grozi prisilna vrnitev v Venezuelo.

"Lepo je biti danes tukaj, v čudovitem mestu Miami. S predsednikom sva počaščena, da sva tukaj z vami v podporo venezuelskemu ljudstvu. /…/ Ponosna sem, da sem tukaj z vami v Združenih državah Amerike kot vaša prva dama. Mnogi tukaj med vami vedo, kako je biti blagoslovljen s svobodo po življenju v zatiralskem socializmu in komunizmu."

Tako je prva dama ZDA Melania Trump nagovorila pripadnike venezuelske skupnosti leta 2019. Američani venezuelskega rodu so množično podprli Donalda Trumpa na volitvah leta 2020. Takrat je Trump svaril Američane, da jim grozi zdrs v socializem v venezuelskem slogu, če bodo podprli demokrata Joeja Bidna.

Trumpova demonizacija Venezuelcev

Toda pred volitvami leta 2024 je Trump nabiral glasove s popolnoma drugačnim pristopom do Venezuele. Trdil je, da venezuelska oblast v ZDA pošilja kriminalce. Venezuelci, ki so bežali v ZDA, zdaj niso bili več begunci pred socializmom, ampak sovražniki ZDA.

Kljub temu je Trump lani dobil veliko glasov Venezuelcev. Nekaj več kot polovica jih živi na Floridi. Pomembno središče Venezuelcev na Floridi je mesto Doral (gre za predmestje Miamija), kjer ima približno 40 odstotkov prebivalcev venezuelske korenine. Leta 2024 je Trump v Doralu dobil 62 odstotkov glasov, Kamala Harris pa 25 odstotkov. Več, kot mu je uspelo leta 2020.

Razočarani nad Trumpom

Zato je razumljivo, da so zdaj Venezuelci, ki so v preteklih letih prebežali v ZDA, razočarani nad Trumpom, ki jim je preklical pravico do začasne zaščite (TPS). Med njimi je univerzitetni profesor Ronald Bellorin, ki je v času prvega Trumpovega mandata prebežal v ZDA, ker je bil prepričan, da bo Trump zaščitil ljudi, kot je on, ki so bili tarča avtokratskega režima.

Velika večina Venezuelcev je pribežala v ZDA zaradi socialistične oblasti, ki jo vodi Nicolas Maduro. Ta se ohranja na oblasti z volitvami, ki jih imata venezuelska opozicija in večina mednarodne javnosti za nepoštene. Foto: Reuters

Zdaj je Bellorin zaskrbljen, da ga bo Trumpova administracija deportirala. Njegovo dovoljenje za delo v ZDA naj bi poteklo aprila, njegova zaščita pred deportacijo pa septembra. Preklicano začasno zaščito je imelo 350 tisoč Venezuelcev.

Strah pred izgonom iz ZDA

"Danes se počutim enako, kot sem se počutil v Venezueli – da me bodo prišli odpeljat nekam, od koder ne bom mogel pobegniti," je dejal Bellorin za Washington Post in se razjokal, ko je opisal preizkušnjo svoje družine. "Grozno se je počutiti tako tukaj v ZDA. /…/ Mislil sem, da bomo tukaj varni."

Odločitev o preklicu statusa začasne zaščite za več sto tisoč Venezuelcev je zanetila strah, zmedo in ogorčenje v tem predmestju Miamija, ki ga ljubkovalno imenujejo "Doralzuela".

Veliki Trumpovi podporniki

Tukajšnji Venezuelci so bili veliki Trumpovi zagovorniki. Tudi če mnogi niso mogli glasovati, ker nimajo ameriškega državljanstva, so se udeležili shodov, okrasili svoje zelenice s Trumpovimi zastavami in se oglasili na družbenih omrežjih, da bi podprli človeka, za katerega so mislili, da bo dal prednost odstranitvi Nicolasa Madure z oblasti.

Venezuelska opozicija in nasprotniki socialistične venezuelske oblasti so bili prepričani, da je Donald Trump njihov zaveznik. Foto: Reuters

"Venezuelska skupnost je podprla predsednika Trumpa," je za Washington Post dejal John De La Vega, venezuelski ameriški odvetnik za priseljevanje in veteran vojske. "To je popolnoma drugačno od tega, kar sem mislil, da bo."

"Trump ve, da vsi Venezuelci niso Tren de Aragua"

29-letna Andrea Gabriela Rangel Walther je med tistimi, ki so mislili, da bo Trump Venezuelce zaščitil pred izgonom. Povedala je, da velika večina njenih prijateljev in družine podpira Trumpa – vključno z njenim očetom, ki mu zdaj grozi odstranitev iz države. Njegov status začasne zaščite poteče aprila.

Vedela je, da je Trump obljubil, da bo izgnal priseljence, ki so zagrešili zločine, in izpostavil člane zloglasne venezuelske tolpe Tren de Aragua. S tem se je strinjala. Ni pa pričakovala, da bo Trump zločince pomešal z Venezuelci, kot so njeni starši in mlajši brat. "Bil je v Doralu. Bil je v Miamiju. Ve, da vsi Venezuelci niso Tren de Aragua," je dejala za Washington Post.

"Trump je bolj ponarejen kot bankovec za tisoč dolarjev"

Njeni starši bodo zdaj zaprosili za politični azil. Tega postopka niso začeli prej, ker je lahko drag. Upa, da jim bo nerešena azilna zadeva omogočila, da ostanejo v ZDA, dokler ona ne postane ameriška državljanka. To naj bi postala prihodnje leto.

Doral je predmestje Miamija. Približno 40 odstotkov prebivalcev Dorala je venezuelskega rodu. Na lanskih predsedniških volitvah je Trump v Doralu dobil kar 62 odstotkov glasov. Foto: Guliverimage

Andrea Rangel Walther se je sredi pogovora z novinarji ustavila, da bi prisluhnila moškemu, ki je klepetal z delavci, ki so za pultom pripravljali naročila. Stranka, tudi Venezuelec, je dejala, da je Trump obrnil hrbet skupnosti, ki ga je dvignila. "On (Trump, op. p.) je bolj ponarejen kot bankovec za tisoč dolarjev," je opisal Trumpa.

Se bodo Venezuelci Trumpu maščevali leta 2026?

De La Vega je Washington Post povedal, da Trump natančno ve, kaj se dogaja v Venezueli, pa jih kljub temu pošilja nazaj. Opozarja tudi, da se bo to Trumpu in republikancem maščevalo na vmesnih volitvah leta 2026. Veliko imetnikov začasne zaščite ima v ZDA sorodnike, ki so državljani in lahko volijo.

Niso pa vsi Venezuelci v ZDA tako presenečeni nad Trumpovimi potezami. Neodvisni novinar Samir Luzardo je postajal vse bolj zaskrbljen, ko je Trump med kampanjo stopnjeval svojo retoriko proti Venezuelcem. Republikanski kandidat je pogosto govoril o invaziji in omenjal člane tolpe Tren de Aragua, kot da so povsod.

"Venezuelci so nova tarča"

Luzarda je spomnil na Trumpov opis mehiških priseljencev med njegovo predsedniško kampanjo pred volitvami leta 2016, v katerem je trdil, da prinašajo mamila, kriminal in da so posiljevalci. "Mi (Venezuelci, op. p.) smo nova tarča," je dejal za Washington Post.

Trump je Venezuelce razočaral tudi s tem, da je v Venezuelo na obisk poslal svojega posebnega odposlanca Richarda Grenella. Foto: Guliverimage

Luzardo je v ZDA prebežal leta 2016, a njegova prošnja za azil še vedno ni bila obravnavana. Leta 2021 je dobil status začasne zaščite. Vrnitev v Venezuelo po njegovih besedah ​​ni možnost.

Otoplitev odnosov med Trumpom in Maduro

Vznemirjen je tudi zaradi Trumpovih prvih potez v zvezi z Madurovim režimom. Predsednik je konec januarja poslal svojega odposlanca za posebne misije Richarda Grenella na srečanje z Madurom v Caracas. Dosegla sta dogovor, da Venezuela sprejme deportirane in izpusti talce. Prepričan je, da ta obisk daje legitimnost Madurovemu režimu.