Trump jih je z lahkoto pretental, zdaj so pa osupli

Na lanskih volitvah so številni prebivalci Dearborna, ki so arabskega rodu, volili za republikanca Donalda Trumpa. Menili so, da z glasom zanj nasprotujejo popustljivi politiki demokratskega predsednika Joeja Bidna v času vojne v Gazi. Zdaj pa so doživeli hladno prho s Trumpovim predlogom o izselitvi Palestincev iz Gaze.

Dearborn v zvezni državi Michigan je dom največje skupnosti arabskih Američanov v ZDA in mnogi od njih so na lanskih predsedniških volitvah glasovali proti Kamali Harris zaradi stališča demokratov o Palestincih in Gazi. Še leta 2020 je bila zgodba precej drugačna: 69 odstotkov volivcev v Dearbornu je takrat glasovalo za Joeja Bidna, 30 odstotkov pa za Donalda Trumpa.

Lani je v Dearbornu zmagal Trump

Drugačna slika je bila v Dearbornu lani: Trump je dobil 42 odstotkov, Kamala Harris 36 odstotkov in kandidatka Zelenih Jill Stein 18 odstotkov.

Na prvi pogled je takšen izid presenečenje, saj je Trump pred volitvami leta 2016 uporabljal zelo ostro protimuslimansko retoriko, po volitvah pa tudi želel preprečiti priseljevanje v ZDA iz nekaterih muslimanskih držav.

Trump lani snubil volivce arabskega rodu

Pred volitvami 2024 pa je Trump ubral drugačno taktiko. Da bi dobil arabske glasove v Michiganu, ki je ena od ključnih zveznih držav na ameriških predsedniških volitvah, je tokrat te volivce snubil. Pomagalo mu je tudi razočaranje ameriških Arabcev nad Bidnovo demokratsko administracijo, ki po njihovem mnenju ni storil dovolj za končanje izraelskih napadov na Gazo.

Trump je pred lanskimi volitvami v Michiganu nabiral glasove med prebivalci arabskega rodu:

Zdaj pa so volivci arabskega rodu, ki so lani glasovali za Trumpa, doživeli hladno prho zaradi Trumpovega predloga o izselitvi Palestincev iz Gaze v Jordanijo in Egipt. Ta predlog je seveda pisan na kožo Izraelu oziroma izraelski desnici, ki bi prav tako želela razseliti Palestince iz Gaze.

Razočaran Trumpov podpornik

Trump je imel lani novembra srečanje z volivci v restavraciji v Dearbornu, ki je v lasti Alberta Abbasa. Ta je demokrat, a je lani glasoval za Trumpa.

Abbas je za ameriško televizijo CNN dejal, da so številni v njegovi skupnosti zaradi osuplosti nad Trumpovim predlogom ostali brez besed. "Za večino od nas je bila včeraj zelo težka noč," pravi.

Volivka, ki se tolaži, da Trump samo blefira

Abbas je glasoval za Trumpa, ker je pričakoval, da bo ta naredil več za Palestince v Gazi, kot je naredil demokrat Biden. Abbas pravi, da se zaradi Trumpovega predloga o izselitvi Palestincev iz Gaze ne počuti samo prevaranega, opravka ima tudi s številnimi someščani, ki so jezni nanj zaradi njegove pretekle podpore Trumpu.

Donald Trump je predlog o izselitvi Palestincev iz Gaze predstavil na skupni novinarski konferenci z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Foto: Reuters

Tudi prebivalka Dearborna Faye Nemer je lani volila Trumpa zaradi frustracije nad Bidnovo administracijo glede Gaze. Pravi, da je zelo zaskrbljena zaradi Trumpovega predloga, a za zdaj še vedno stoji za svojim glasom. Meni namreč, da Trump blefira s svojim predlogom in da predlog uporablja kot pogajalsko taktiko.

Prebivalci Dearborna poenoteni glede Palestine

"Palestina je rdeča črta za to skupnost (v Dearbornu, op. p.)," je odgovorila Faye Nemer na vprašanje novinarja CNN, v katerem primeru bi obžalovala svojo odločitev, da je glasovala za Trumpa.

Pripadniki arabske skupnosti v Dearbornu Sam Baydoun je za CNN dejal, da je skupnost poenotena glede stališča do Palestine. "Palestinci bodo rajši živeli na ruševinah Gaze, kot bili etnično očiščeni in premeščeni v Egipt ali Jordanijo," je še dejal.