Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes zavrnila predlog o prisilni preselitvi Palestincev iz Gaze, ki ga je v torek podal ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dejala, je osupla, da se prakse, ki po njenih besedah pomenijo teptanje pravice držav in narodov do samoodločbe, predlagajo kot rešitev.

EU ostaja zavezana rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu, so danes v odzivu na izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa glede prevzema Gaze poudarili na Evropski komisiji. Dodali so, da je Gaza sestavni del bodoče palestinske države, in spomnili, da je predsednica komisije v preteklosti izrazila nasprotovanje prisilnemu razseljevanju Palestincev.

"Seznanjeni smo z izjavami predsednika Trumpa. Evropska unija ostaja popolnoma zavezana rešitvi dveh držav, ki je po našem mnenju edina pot do dolgotrajnega miru za Izraelce in Palestince. Bili smo jasni: Gaza je sestavni del bodoče palestinske države," je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anouar el Anouni.

Spomnil je, da je predsednica komisije Ursula von der Leyen že leta 2023 poudarila, da je Gaza ključni sestavni del bodoče palestinske države in da ne sme priti do nadaljnjega prisilnega razseljevanja Palestincev.

Predsednik ZDA Donald Trump se je danes znova zavzel za izselitev Palestincev iz Gaze v sosednje države in dejal, da pri njegovih načrtih za enklavo ne bi bila potrebna napotitev ameriških vojakov. Dodal je še, da bo Izrael po končanju spopadov Gazo predal ZDA.

"ZDA ne bi potrebovale nobenih vojakov! V regiji bi zavladala stabilnost," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Ponovno se je zavzel za izselitev Palestincev iz Gaze "v varnejše in lepše skupnosti z novimi in sodobnimi domovi v regiji" ter dodal, da bi Izrael po koncu spopadov palestinsko enklavo predal ZDA.

Trump je na novinarski konferenci po torkovem srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Washingtonu napovedal, da bodo ZDA prevzele Gazo, sprožile neverjeten gospodarski razvoj in izselile tamkajšnje prebivalce v sosednje države.

Njegove izjave so presenetile tako tujo kot domačo javnost. Palestinske oblasti so načrt ostro zavrnile. Kritični so bili tudi Združeni narodi ter številne države v regiji in po svetu, ki so se večinoma zavzele za rešitev dveh držav. Izraelski obrambni minister Izrael Kac pa je danes potrdil, da je vojski ukazal oblikovanje načrta za omogočanje "prostovoljnih odhodov" Palestincev iz Gaze.

"Prisilna selitev oz. deportacija Palestincev iz Gaze bi pomenila grobo teptanje temeljne civilizacijske pridobitve sodobne mednarodne skupnosti: pravice držav in narodov, da sami odločajo o svoji usodi," je na omrežju X zapisala Pirc Musar, pri čemer Trumpa ni omenila.

Po njenih besedah so to pravico z oblikovanjem Izraela uspešno uveljavili Judje, enako možnost pa je treba dati tudi Palestincem. V luči tega je pozvala k odločnemu nastopu proti politiki in politikam razvrednotenja te pridobitve.

"Osupla sem, zavedajoč se, da prisilne deportacije spadajo med zločine proti človeštvu, da se danes takšne prakse ne samo dopuščajo, ampak celo predlagajo kot rešitev mednarodnih problemov," je poudarila predsednica.

Dodala je, da kot predsednica države, katere narod je v zgodovini utrpel razkosanje in množične deportacije, zavrača vse predloge, ki so v hudem neskladju z mednarodnim pravom oziroma se lahko celo uvrstijo med zločine proti človeštvu.

V Gazo je vstopilo več kot deset tisoč tovornjakov s pomočjo, potem ko je 19. januarja začel veljati dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in gibanjem Hamas, je danes povedal vodja urada ZN za humanitarne zadeve (OCHA) Tom Fletcher. Kot je dodal, se tudi sam s konvojem pomoči odpravlja na severni del Gaze, kamor se vračajo razseljeni prebivalci.

"V dveh tednih od prekinitve ognja smo (v Gazo) pripeljali več kot deset tisoč tovornjakov, kar pomeni velik porast," je zapisal Fletcher na družbenem omrežju X. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so prispevali k vstopu konvojem s hrano, zdravili in šotori v opustošeno enklavo.

Pred prekinitvijo ognja so mednarodne organizacije redno opozarjale na grožnjo lakote in humanitarno katastrofo, saj so v Gazo zaradi izraelskih blokad vstopale premajhne količine humanitarne pomoči.

Podatek o dobavljeni humanitarni pomoči je Fletcher navedel v dneh, ko se Izrael in palestinsko islamistično Hamas pripravljata na uraden začetek pogajanj o drugi fazi dogovora o prekinitvi ognja v Gazi, s katero se je končala 15-mesečno obleganje. Od 7. oktobra 2023 je življenje v Gazi po podatkih tamkajšnjih oblasti izgubilo najmanj 47.518 ljudi.

Doslej je Hamas izpustil 18 talcev v zameno za 583 večinoma palestinskih zapornikov iz izraelskih zaporov, je poročala agencija Reuters.

Po prvotnem dogovoru naj bi se pogajanja o drugi fazi sicer začela 16. dan po prekinitvi ognja, torej v torek.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je danes potrdil, da je vojski ukazal oblikovanje načrta za omogočanje "prostovoljnih odhodov" Palestincev iz Gaze. Njegova izjava sledi nedavni napovedi predsednika ZDA Donalda Trumpa o ameriškem prevzemu in obnovi Gaze ter domnevno začasni preselitvi tamkajšnjih prebivalcev. Iz sveta se vrstijo ogorčeni odzivi in kritike tega predloga. Razen iz Izraela.

"Vojski sem naročil, naj pripravi načrt, ki bo prebivalcem Gaze omogočil prostovoljni odhod," je povedal Kac, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da je vojski odredil priprave, ki bodo "omogočile, da vsak prebivalec Gaze, ki želi oditi, lahko odide v katerokoli državo, ki ga je pripravljena sprejeti". Načrt bo po ministrovih besedah vključeval možnosti odhoda prek kopenskih meja, v posebnih primerih pa tudi po morju in zraku.

Kačeva poteza sledi izjavi ameriškega predsednika Trumpa, ki je na novinarski konferenci po torkovem srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem dejal, da bodo ZDA prevzele Gazo, odstranile porušene zgradbe in sprožile neverjeten gospodarski razvoj.

Trumpova pobuda domnevno vključuje tudi izselitev skoraj dveh milijonov Palestincev iz Gaze, čeprav je državni sekretar ZDA Marco Rubio kasneje dejal, da gre zgolj za začasno izselitev, dokler bo trajala obnova. Trump je v torek dejal, da bo premestitev trajna.

Po poročanju BBC je še dejal, da Trumpov predlog ni "sovražen", ampak "velikodušna poteza", ki kaže "pripravljenost ZDA, da postanejo odgovorne za obnovo tega območja". Rekel je, da je bila zamisel, da prebivalci Gaze zapustijo ozemlje za "vmesno" obdobje, medtem ko bodo ostanki očiščeni in bo potekala obnova.

V skladu z mednarodnim pravom so poskusi prisilnega preseljevanja prebivalstva z zasedenega ozemlja strogo prepovedani.

Izjave predsednika ZDA so naletele na številne kritike in ogorčene odzive po vsem svetu. Več izraelskih ministrov je na drugi strani Trumpov načrt pozdravilo.

Kac je dejal, da bi drzni načrt lahko omogočil preselitev velikega dela prebivalstva Gaze v različne kraje po svetu in hkrati pomagal prebivalcem Gaze, ki želijo oditi, da se "optimalno integrirajo v države gostiteljice ter olajšajo izvajanje programov obnove demilitarizirane Gaze brez groženj".

Velika večina držav v regiji in po svetu je ostro kritizirala Trumpov načrt in se zavzela za rešitev dveh držav, ponekod so tudi neposredno omenili nujnost vzpostavitve suverene palestinske države. Kritičen odziv so Trumpu namenili tudi Združeni narodi – generalni sekretar Antonio Guterres je poudaril, da je ključno, da "ostanemo zvesti temeljem mednarodnega prava in se izognemo vsaki obliki etničnega čiščenja v Gazi".