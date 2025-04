Ameriški kongres je leta 1990 sprejel status začasne zaščite za priseljence ali begunce iz držav, kjer jim grozijo hude naravne nesreče, politično preganjanje ali nasilje. Ministrstvo za domovinsko varnost je pooblaščeno, da TPS podaljšuje za 18 mesecev, poroča CNN.

Prejšnji minister Alejandro Mayorkas je status za Haitijce in Venezuelce podaljšal do leta 2026, Trumpova ministrica Kristi Noem pa je pred kratkim sklenila, da bo TPS za 350 tisoč Venezuelcev potekel 7. aprila, za 250 tisoč septembra in za petsto tisoč Haitijcev avgusta.

Ukrep nima podlage v zakonu

Sodnik Edward Chen je v tožbi Nacionalnega združenja za TPS sklenil, da je ukrep Noem samovoljen in motiviran z neustavnim sovraštvom, nima podlage v zakonu, vlada pa da ni dokazala, da je nadaljnje bivanje oseb s TPS v nasprotju z interesi ZDA.

Poleg tega bi uveljavljanje njenega ukrepa naredilo nepopravljivo škodo za več sto tisoč oseb, škodovalo skupnostim v ZDA in povzročilo gospodarsko škodo, saj gre za zaposlene osebe, je še sklenil sodnik.

Vladi je dal na voljo teden dni časa za pritožbo na njegovo odločitev, tožnikom pa teden dni, da tožbo dopolnijo za petsto tisoč Haitijcev.