Kriminalisti v večletni preiskavi razbili kriminalno združbo, povezano z drogami

Rezultat intenzivnega triletnega sodelovanja in preiskovanja kaznivega dejanja je bila sodna odreditev hišnih preiskav zoper 20 oseb na več lokacijah ter zasegi prepovedanih drog in več deset tisoč evrov gotovine. Foto: STA

Končana je kriminalistična preiskava, s katero so kriminalisti razbili organizirano kriminalno združbo, osumljeno, da se je na območju Slovenije ukvarjala s kaznivimi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. V navedeni hudodelski združbi jim je uspelo identificirati 22 osumljenih oseb, starih med 29 in 51 let.

Dobra organiziranost, iznajdljivost in previdnost

Člani združbe so imeli dobro notranjehierarhično organizirane vloge z jasno določenimi nalogami posameznikov – od dobaviteljev pa vse do kurirjev prepovedanih drog.

Za varno izvrševanje kaznivih dejanj so posamezni člani združbe za medsebojno komuniciranje uporabljali tudi kriptirana komunikacijska sredstva in pokazali izredno iznajdljivost ter previdnost, kar je od preiskovalcev zahtevalo dodatno angažiranost in kontinuirano, predvsem pa intenzivno spremljanje načinov organiziranja preprodaje prepovedanih drog, je javnosti pojasnil Damjan Apollonio, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto z Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

V vseslovensko akcijo vključenih 250 kriminalistov in policistov

Kriminalisti so v sklepni akciji, v kateri je sodelovalo kar 250 kriminalistov in policistov, izvajali sklepne dejavnosti z aretacijami in hišnimi preiskavami osumljencev na območju policijskih uprav Maribor, Murska Sobota, Celje, Ljubljana in Koper, kar ponovno potrjuje, da so kriminalne združbe v Sloveniji močno medsebojno povezane in da se mednarodno povezujejo, je še dejal Apollonio.

"Ne glede na intenzivnost in dolgotrajnost kriminalistične preiskave kriminalistična policija z uspešno izvedeno in končano kriminalistično preiskavo znova potrjuje, da pri svojem delu uporablja moderne pristope, sledi in se odziva na smernice spreminjanja organizirane kriminalitete s svojimi operativnimi dejavnostmi, obenem pa vzdržuje strokovnost in profesionalnost."

Prve aktivnosti v sklopu preiskave so bile izvedene v letu 2020, ko so mariborski kriminalisti pridobili podatke, da naj bi se 43- in 48-letna moška iz okolice Ptuja ukvarjala z neupravičeno prodajo prepovedanih drog. Za enega izmed njiju smo na podlagi informacij, v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja, pridobili podatke, da je bil v istem letu v tujini že obravnavan, oz. tudi pravnomočno obsojen zaradi posedovanja večje količine prepovedane droge kokain.

"Na podlagi pridobljenih podatkov in zbranih obvestil smo uspeli utemeljiti razloge za sum, da navedena osumljenca, skupaj z več sostorilci, izvršujeta kazniva dejanja s področja prepovedanih drog. Na podlagi izdanih odredb pristojnih tožilstev ter Okrožnega sodišča na Ptuju in Mariboru smo pričeli z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov. Predkazenski postopek je najprej usmerjalo Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, v nadaljevanju ga je prevzelo Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, je podrobnosti predstavil Stanko Vidovič, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor.

Drogo kupovali pri različnih preprodajalcih in jo prodajali naprej

V nadaljevanju so ugotovili, da sta osumljenca z območja Ptuja različnim odjemalcem prodajala prepovedano drogo kokain in konopljo, ki sta jo sprva kupovala od 50-letnega državljana Albanije z začasnim prebivališčem v Italiji in Avstriji, nato pa od 39-letnega moškega z območja Maribora. V nadaljevanju sta prepovedano drogo kokain, amfetamin in konopljo za nadaljnjo prodajo nabavljala na območju Ljubljane, pri tem pa sodelovala z več drugimi člani hudodelske združbe. Dva izmed članov združbe iz območja Ljubljane sta večje količine prepovedane droge kokain in amfetamin dostavljala preprodajalcem na območju Štajerske, Pomurja, Gorenjske, Notranjske in Primorske. Večje količine prepovedane droge kokain, namenjene za nadaljnjo prodajo, sta osumljena moška nabavljala tudi pri 51-letnemu moškemu iz okolice Slovenske Bistrice.

Na območju Ljubljane sta prepovedano drogo prevzemali in dostavljali tudi 29 in 42-letna ženska. Ena izmed njiju pa je del prepovedane droge na območju Ptuja in Maribora preprodajala končnim odjemalcem.

Dva izmed preostalih članov hudodelske združbe sta se ukvarjala z neupravičeno prodajo nedovoljenih snovi v športu.

V zaključni akciji, ki je potekala pretekli teden in v okviru katere je bila 20 osumljencem odvzeta prostost, je sodelovalo okoli 250 kriminalistov in policistov. Na 20 lokacijah na območju policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje, Murska Sobota in Koper so na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Mariboru izvedli hišne preiskave v stanovanjih, stanovanjskih hišah in vozilih, kjer so zasegli različne prepovedane droge kokain, amfetamin, MDMA in konopljo, večje število različnih nedovoljenih snovi v športu, orožje – pištolo in več nabojev, skoraj 50.000 evrov gotovine in elektronske naprave.

"V okviru kriminalistične preiskave so zasegli skupaj 6 kilogramov in pol prepovedane droge kokain, 6 kilogramov prepovedane droge amfetamin, nekaj gramov prepovedane droge MDMA, odkrili pa tudi 3 prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplje, v katerih je bilo zaseženih 126 sadik konoplje, 10 kilogramov prepovedane droge konoplje in večjo količino nedovoljenih snovi v športu. Če bi zaseženo prepovedano drogo konopljo, kokain in amfetamin osumljenci prodali na trgu, bi si lahko z neupravičeno prodajo protipravno pridobili okrog 650.000 evrov premoženjske koristi," je ob tem še dejal Vidovič.

Dovolj dokazov za ovadbe

V sklopu intenzivne kriminalistične preiskave z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov in zbiranjem obvestil so zbrali dovolj dokazov za utemeljen sum, da je 22 osumljencev v zadnjih 3 letih izvršilo najmanj 44 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu po 186. čl. KZ-1.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog je predpisana kazen zapora od enega do desetih let, ker pa so bila zgoraj navedena kazniva dejanja storjena v hudodelski združbi, je kazen zapora predpisana v razponu od petih do petnajstih let.

Izmed obravnavanih osumljencev je bilo v preteklosti 8 osumljenih že pravnomočno obsojenih za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog, štirje pa za kazniva dejanja z elementi nasilja.

S kazensko ovadbo so v soboto k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru privedli šest osumljencev. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zoper vseh šest oseb odredil pripor.

Za policijo zadnja leta številni novi izzivi

Apollonio je še razkril, da se slovenska policija pri preiskovanju organizirane kriminalitete vse bolj pogosto sooča s preiskovanjem in odkrivanjem novih, sofisticiranih metod, ki jih organizirane kriminalne združbe uporabljajo za izvrševanje svojih ilegalnih dejavnosti.

"Prav kriptirana komunikacijska sredstva so v sedanjem času eno izmed ključnih orodij mednarodnih kriminalih združb za ilegalno trgovanje z drogami in orožjem ter za ostale nezakonite dejavnosti, kar potrjuje tudi zaključena kriminalistična preiskava.

V zadnjih letih je slovenska policija zaključila več mednarodnih kriminalističnih preiskav, v katerih so storilci za ilegalno trgovino s prepovedano drogo, orožjem in eksplozivi uporabljali tako kriptirane komunikacije, kot temni splet. Pri tem se policija sooča z novim načinom preiskovanja, saj je celotno omrežje tehnično zasnovano z namenom zagotavljanja anonimnosti vseh udeležencev in tajnosti komunikacij ter transakcij. Sooča se z izzivi, kako z zakonskimi pooblastili zaznavati tovrstno kriminaliteto, identificirati komunikacijska sredstva, identificirati storilce in zavarovati dokazno gradivo.

Procesna kazenska zakonodaja je preveč toga

Slovenska policija že dlje časa opozarja, da je trenutna slovenska procesna kazenska zakonodaja toga in ni več primerna za preiskovanje in dokazovanje najhujših kaznivih dejanj s področja mednarodne organizirane kriminalitete.

Organizirane kriminalne združbe vsako leto z izvrševanjem svojih ilegalnih dejavnosti zaslužijo približno 140 milijard evrov. Prav tihotapljenje in prodaja prepovedanih drog pa je še vedno ena izmed ključnih ilegalnih dejavnosti mednarodnih organiziranih kriminalih združb, ki jim prinaša ogromne dobičke. Denar, pridobljen s prodajo drog, "operejo" in ga vlagajo v legalne posle.

Mednarodne kriminalne združbe delujejo tudi v Sloveniji, zato slovenska policija skupaj z Europolom in Interpolom ter ostalimi državami vlaga napore v preiskovanje organiziranih oblik kriminalitete, predvsem z identifikacijo sofisticiranih metod, ki jih združbe uporabljajo, kakor tudi s sledenjem finančnih tokov z vzporednimi finančnimi preiskavami in z zasegom protipravno pridobljenega premoženja.

"Tudi v tem primeru je treba izpostaviti izredno strokovnost, predanost in vztrajnost vseh kriminalistov in policistov, prav tako pa izredno dobro sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, saj slovenska policija v mednarodnem prostoru uživa velik ugled, ker velja za zanesljivega in zaupanja vrednega partnerja, kar potrjujejo številne uspešno zaključene mednarodne kriminalistične preiskave," je še dodal Apollonio.

V preiskavi uporabili vse prikrite preiskovalne ukrepe

V obravnavnem primeru je policija zbirala dokaze tudi z uporabo skoraj vseh prikritih preiskovalnih ukrepov, tako tistih, ki jih odrejajo državni tožilci, kakor tudi tistih, ki jih na predlog tožilstva odreja sodišče, pa je povedal Izidor Rojs, okrožni državni tožilec in vodja oddelka za splošno kazenske zadeve s Specializiranega državnega tožilstva.

Kot je še izpostavil, je poseben izziv v smislu pridobivanja dokazov ter za to potrebnih državnotožilskih in sodnih odredb predstavljalo sofisticirano izvrševanje kaznivih dejanj, ko so osumljenci uporabljali različne šifrirne aplikacije, ki domala povsem onemogočajo prestrezanje vsebin takšnih komunikacij, ali pa ko so imeli vnaprej določene vloge in je vsak k izvršitvi kaznivega dejanja prispeval le v določenem obsegu, in ko jim je bilo s strani nadrejenih hierarhiji hudodelske združbe celo zapovedano, da se med seboj niti ne pogovarjajo, torej skrajno samozaščitno ravnanje osumljencev, kar kaže samo na to, da so se zavedali svojega ilegalnega početja.

"Kot predlagano, so bili v nadaljevanju zoper 6 oseb, zaradi ponovitvene nevarnosti, odrejeni pripori, in v ponedeljek vložena zahteva za preiskavo zoper 18 osumljencev zaradi izvrševanja kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu po določbah 186. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), saj so osumljenci, bodisi kot posameznik, sostorilci ali pa kot člani hudodelske združbe, preprodajali, ponujali na prodaj in zaradi prodaje hranil ter proizvajali raznovrstne prepovedane droge, za kar je zagrožena zaporna kazen od 5 do 15 let zapora," je še dejal Rojs.