Kriminalisti na MOL in pri Jankoviću opravljajo hišne preiskave

Hišne preiskave naj bi kriminalisti izvajali na območju ljubljanske in drugih policijskih uprav. Foto: Ana Kovač

Kriminalisti opravljajo hišne preiskave na Mestni občini Ljubljana (Mol) in pri županu Zoranu Jankoviću doma, so potrdili na Molu. Sume katerih kaznivih dejanj preiskujejo, še ni znano, po informacijah portala Necenzurirano pa preiskujejo sume nepravilnosti pri enem od razpisov na področju športa in zaposlitvi enega od uslužbencev.