Sanjska služba v Ljubljani: za štiri sestanke 12 tisoč evrov

Nadzorniki javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice bodo najverjetneje dobili povišico v višini okoli tretjine dosedanjih prihodkov. Prva med nadzorniki Mojca Lozej, sicer žena direktorja Energetike Ljubljana Sama Lozeja, pa si lahko obeta za kar 38 odstotkov večje prihodke. Nadzorniki LPT so se lani sicer sestali le štirikrat.

5. februarja bodo ljubljanski svetniki odločali o predlogu, da se trem nadzornikom javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) bistveno zviša izplačila, danes poroča Delo. Vsem trem nadzornikom, ki jim predseduje žena direktorja Energetike Ljubljana Sama Lozeja Mojca Lozej, se obeta povišica v višini okoli 30 odstotkov.

Lozejeva je tako lani za svoje delo – vodenje nadzornikov – dobila 7.800 evrov, če pa bodo mestni svetniki podprli predlog mestne hiše pod vodstvom Zorana Jankovića, pa bo v žep vsako leto pospravila 10.800 evrov oziroma 38 odstotkov več kot lani. Poleg tega pa Jankovićevi menijo, da si vsi trije nadzorniki zaslužijo še 260 evrov bruto za vsako udeležbo na seji nadzornega sveta. Torej kot nagrado, da sploh "pridejo v službo"? Skupaj bo tako Lozejeva, če predlog Jankovića mestni svetniki podprejo, dobila skoraj 12 tisoč evrov.

In kako zahtevna je služba? Kot poroča Delo, so se trije nadzorniki lani srečali štirikrat. Od tega enkrat na dopisni seji.

Jankovićevi predlog za višanje prihodkov nadzornikov utemeljujejo z novimi priporočili Združenja nadzornih svetov (ZNS) in Slovenskega državnega holdinga (SDH) o izplačilih nadzornikom. Na magistratu pa so tudi opozorili, da nadzorniki že 12 let niso prejeli povišice.