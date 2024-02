SDT preiskuje 19 osumljenih hudih kaznivih dejanj

Kriminalisti so 23. januarja opravili hišne preiskave na območjih Ljubljane, Celja, Kranja in Nove Gorice. Hišne preiskave so opravili tudi na Molu in pri županu Zoranu Jankoviću doma.

Po hišnih preiskavah, ki so jih kriminalisti prejšnji teden med drugim izvedli na Mestni občini Ljubljana (Mol) in pri Zoranu Jankoviću, so s Specializiranega državnega tožilstva (SDT) sporočili, da usmerjajo postopek zoper 19 osumljenih. Preiskujejo sistemsko korupcijo v državni upravi pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in zlorabo sredstev Mola.

Kriminalisti so 23. januarja opravili hišne preiskave na območjih Ljubljane, Celja, Kranja in Nove Gorice. Preiskovali so sume kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije. Hišne preiskave so opravili tudi na Molu in pri županu Zoranu Jankoviću doma.

Županov odvetnik Janez Koščak je takrat za medije dejal, da je župan eden od 21 osumljenih v postopku. S SDT so danes sporočili, da so predkazenski postopek usmerili zoper 19 oseb, osumljenih kaznivih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in zlorabe uradnega položaja. "Osumljenim očitajo huda gospodarsko korupcijska kazniva dejanja, do katerih mora imeti država ničelno toleranco in za katera so izkazani utemeljeni razlogi za sum, da so jih izvršili osumljeni," so izpostavili.

Tožilstvo postopek usmerja od leta 2021, sprva zoper dve fizični osebi zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj, so pojasnili. Prikriti preiskovalni ukrepi so se nato širili še na druge osumljene in nova kazniva dejanja, kar je po več kot eno leto trajajočem predkazenskem postopku dalo utemeljene razloge za sum sistemske korupcije, tako v državni upravi pri pridobivanju gradbenih in uporabnih dovoljenj predvsem na območju Mol, kot tudi zlorabe sredstev ljubljanske občine.

Janković zatrdil, da ni predmet preiskave

Janković je na novinarski konferenci prejšnji teden po hišnih preiskavah zatrdil, da ni storil nič nezakonitega. Poudaril je, da sam ni predmet preiskave, da se je v njej znašel, ker so ga omenjali drugi preiskovanci.

Županov odvetnik je dan pred konferenco za medije povedal, da Jankoviću očitajo napeljevanje k zlorabi položaja zaradi podpisa dveh sponzorskih pogodb z nogometnim klubom. S katerim klubom in za katere sponzorske pogodbe gre, Koščak ni želel komentirati. Po poročanju POP TV gre za NK Olimpija. Dodal je, da so policisti iz županove pisarne odnesli tri liste, njegov urnik in dve rojstnodnevni čestitki.

Janković je na konferenci še dejal, da se mu očita tudi, da je v zameno za hitrejše pridobivanje gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanala C0 pomagal pri zaposlitvi hčere načelnice upravne enote. Dejal je, da je šlo le za dvomesečno študentsko delo in da takšne prošnje prejema stalno, vsakemu pa pomaga vzpostaviti stik, če le lahko. Glede gradbenega dovoljenja pa je dejal: "Kakšen župan pa bi bil, če se ne bi zanimal za gradbeno dovoljenje?"

Na SDT so danes še poudarili, da predkazenski postopek v tej zadevi še ni končan. Vse zasežene predmete v hišnih preiskavah in predvsem elektronske naprave bodo temeljito analizirali, rezultati pa bodo usmerili korake tako policije kot tožilstva.