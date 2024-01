Janković po torkovih hišnih preiskavah: Se opravičujem, da sem še župan #video

"Spoštovani predstavniki medijev, oprostite, da sem še župan." S temi besedami je današnjo novinarsko konferenco, na kateri se je odzval na torkove hišne preiskave, začel ljubljanski župan Zoran Janković. Kot smo poročali so kriminalisti opravili več hišnih preiskav, med drugim na Mestni občini Ljubljana in pri županu doma. Preiskovali so sume kaznivih dejanj gospodarskega kriminala in korupcije.

V uvodu se je Janković opravičil, ker je njegova že tradicionalna torkova novinarska konferenca odpadla. Kot je pojasnil, je bil od ponedeljka na bolniški. Povedal je, da so ga ob 6. uri zjutraj obiskali policisti, da se je v preiskavi znašel po naključju in da mu kriminalisti niso prisluškovali. "Moja želja je bila, da celotno odredbo za preiskavo objavim na svoji spletni strani," a mi je moj odvetnik Janez Koščak to odsvetoval.

"Vse hišne preiskave doma in v pisarni je policija opravila korektno, nimam pripomb. Problem je, ko to skušam pojasniti najmlajšim v družini, svojim vnukom, a je težko, ker še sam ne vem, zakaj sem imel hišno preiskavo," je dejal Janković in poudaril, da ni storil nič nezakonitega.

"Od doma mi niso nič vzeli, razen telefona, ki sem ga predal in soglašal s tem, da z njim naredijo, kar želijo. Prišli so tudi v pisarno. Iz mojega predala so vzeli dve čestitki za novo leto in rojstni dan, ena je bila od mojih najožjih sodelavcev, druga pa od Davida Polutnika, ki mi je čestital ob rojstnem dnevu in se mi zahvalil, da sem ga podprl pri imenovanju za direktorja Voka Snaga," je še pojasnil Janković.

Po njegovih besedah je osumljen zlorabe položaja zaradi podpisa dveh sponzorskih pogodb z nogometnim klubom Olimpija, očitajo pa mu tudi, da je pomagal pri zaposlitvi hčerke načelnice ljubljanske upravne enote. Glede zadnjega je priznal, da je poklical direktorico Živalskega vrta, naj kot študentko zaposli hčerko načelnice upravne enote. Ta naj bi prek študentske napotnice delala dva meseca, o njenem delu pa obstaja poročilo. Povedal je tudi, da pomaga čisto vsem, ki pridejo na občino ob dnevu odprtih vrat ali pa mu pišejo.

Janković naznanil samoovadbo

"Ponosen sem na to, da podjetja Ljubljane del denarja namenjajo tudi ljubljanskim društvom, kulturi in športu. Stojim za njimi in jim pri tem čestitam," je pojasnil Janković in v nadaljevanju naznanil samoovadbo.

Kot je povedal, ga je pred tednom dni obiskal Ivo Boscarol in mu predstavil svoj novi projekt v ljubljanskem BTC. "Prosil sem ga dve stvari, in sicer da tudi sam v Ljubljani kupi stanovanje, da postane Ljubljančan, in da pričakujem, da bo donator, sponzor ljubljanske kulture, sociale in športa. Prijavite zaradi tega, kar sem rekel Boscarolu."

58 hišnih preiskav, 21 osumljenih

Kot smo poročali, so kriminalisti v torek dopoldne opravili več hišnih preiskav. Obiskali so tudi dom ljubljanskega župana Zorana Jankovića in prostore Mestne občine Ljubljana, po informacijah portala Necenzurirano pa naj bi bili kriminalisti še v prostorih javnih podjetij Voka Snaga in Energetika Ljubljana ter na sedežu nogometnega NK Olimpija.

S policije so sporočili, da preiskujejo kazniva dejanja gospodarske kriminalitete in korupcije. Po neuradnih informacijah naj bi kriminalisti preiskovali sume nepravilnosti pri enem od razpisov na področju športa, zaposlitvi enega od uslužbencev in več drugih poslov.

Kot je po opravljenih hišnih preiskavah povedal Jankovićev odvetnik Janez Koščak, so kriminalisti v torek opravili 58 hišnih preiskav, Janković pa da je eden od 21 osumljenih. Po njegovih besedah Jankoviću očitajo napeljevanje k zlorabi položaja zaradi podpisa dveh sponzorskih pogodb z nogometnim klubom. Katerim in za katere sponzorske pogodbe gre, Koščak ni želel komentirati.

"Očitek je, da se je župan zanimal, kaj je z gradbenim dovoljenjem. Mislim, da je osnovna naloga župana, da ugotovi, v kateri fazi je izdaja gradbenega dovoljenja," je komentiral Koščak.