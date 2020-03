Bavčar in Šrot prekinila prestajanje zaporne kazni

Spomnimo, da je okrožno sodišče septembra 2015 nekdanjemu predsedniku uprave Istrabenza Igorju Bavčarju izreklo petletno zaporno kazen, ki jo Bavčar prestaja na polodprtem oddelku zaporna na Dobu. V istem zaporu pa svojo zaporno kazen prestaja tudi nekdanji prvi mož Pivovarne Laško Boško Šrot, poroča časnik Večer.

Prekinitev prestajanja zaporne kazni za mesec dni

Šrot od oktobra 2014 prestaja pet let in deset mesecev dolgo zaporno kazen v zadevi Istrabenz. Novembra 2014 je bil zaradi oškodovanja pri menedžerskem prevzemu Pivovarne Laško obsojen še na štiri leta in pol zapora, sodniki pa so določili skupno kazen devet let in devet mesecev zapora, ki jo obsojenec prestaja na odprtem oddelku.

Kot še piše Večer, v zaporih se te dni, kjer od 13. marca dalje velja prepoved vseh obiskov, bojijo okužb z koronavirusom, zato so nekateri zaporniki in zapornice, ki so bili na prostem izhodu prejeli obvestilo, da jim za en mesec ni potrebno priti nazaj v zapor, ker so jim za to obdobje prekinili prestajanje kazni. Tako Bavčar in Šrot pa sta tako zaradi epidemije koronavirusa iz zapora za mesec ni izpuščena.