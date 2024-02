Sodišče odločilo, da Bavčar ni zlorabil položaja

Koprsko višje sodišče je v celoti zavrnilo pritožbo vrhovne državne tožilke Mateje Jadrič Zajec in potrdilo sodbo okrožnega sodišča. S tem so Igorja Bavčarja in Miroslava Golubića oprostili obtožb, da sta s preprodajo delnic Intereurope škodovala holdingu Istrabenz, poroča Delo.