Igor Bavčar vložil pritožbo na sodbo ESČP

Igor Bavčar je potrdil, da bo na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) nadaljeval sodno bitko z državo. ESČP je septembra razsodilo, da mu je bila v sojenju v zadevi Istrabenz kršena pravica do domneve nedolžnosti, medtem ko mu pravica, da ni kazni brez zakona, ni bila kršena. Pritožbo na sodbo ESČP je vložila tudi država.

Sodišče je razsodilo, da mu mora Slovenija plačati deset tisoč evrov za škodo in šest tisoč evrov za stroške, strani pa sta se lahko v naslednjih treh mesecih na sodbo pritožili.

Bavčar je v sredo na predstavitvi knjige Igorja Omerza potrdil, da je v danem roku na sodbo vložil pritožbo, v postopku pa ga zastopa odvetnica iz Odvetniške družbe Čeferin Eva Planinc. Ko bo postopek na ESČP končan, je Bavčar napovedal tudi nadaljevanje pravne bitke na slovenskem vrhovnem sodišču.

Sporna izjava Gorana Klemenčiča

Na državnem odvetništvu so za časnik Delo potrdili, da so tudi sami 5. decembra vložili zahtevo za ponovno obravnavo zadeve Bavčar proti Sloveniji pred velikim senatom ESČP. "Ker o zahtevi še ni odločeno, argumentov Republike Slovenije ne moremo razkriti," so pojasnili.

Leta 2016 je med procesom proti Bavčarju takratni minister za pravosodje Goran Klemenčič v izjavi na televiziji dejal, da "če bo zadeva Bavčar zastarala, bo za to moralo odgovarjati veliko ljudi". Sodišče ESČP je septembra razsodilo, da so Klemenčičeve izjave namigovale na Bavčarjevo krivdo ter povzročile odziv sodišč in vlade. S tem je bila kršena domneva nedolžnosti v tej zadevi, je odločilo.

Bavčar se je skliceval tudi na izjavo Mira Cerarja

V pritožbi pa se je Bavčar skliceval tudi na izjavo takratnega premierja Mira Cerarja, ki je ob predstavitvi predloga sprememb zakonodaje, s katerimi bi zaostrili pogoje za odlog prestajanja kazni, dejal, da želi vlada s tem onemogočiti, da bi nekateri, ki bi verjetno morali prestajati zaporno kazen, igrali košarko.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je septembra v odzivu izrazila zadovoljstvo glede presoje ESČP o delu sodišč v primeru Bavčar.