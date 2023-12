Igor Omerza o Bavčarju in Udbi!

Oglasno sporočilo

V seriji knjig pisatelja Igorja Omerze Velikani slovenske osamosvojitve in Udba bo decembra 2023 izšla knjiga Igor Bavčar – Deviacija. Zakaj Deviacija? Zato, ker je bilo to tajno ime udbovske obdelave, v katero je bilo zajeto tudi zalezovanje Igorja Bavčarja!

Foto: MNZ

Doslej so v tej seriji izšle knjige: Ciril Žebot – Peter (prvi del), France Bučar – Tikveš in Jože Pučnik – Psevdomarksist. V lekturi so dela: Franc Jeza – Separatist, Dimitrij Rupel – Negativ in Ciril Žebot – Peter (drugi in tretji del).

Knjiga Igor Bavčar – Deviacija je kot vsa dela Igorja Omerze dokumentirana "anatomija" delovanja tajne politične policije komunističnega vrha propadle države (ponarodelo Udbe) in sodi v žanr stvarne literature. Lahko bi tudi dejali, da gre za napet politični triler, ki pa ne gradi na izmišljenih dogodkih, pač pa na tem, kar se je v resnici zgodilo! Saj pravijo, da življenje včasih piše zgodbe, ki si jih ne bi mogla izmisliti najbolj bujna domišljija!

Knjiga bo predstavljena v Ljubljani, v petek 15. decembra ob 11. uri, v muzeju VSO Cankarjeva cesta 11.

V knjigi Igor Bavčar – Deviacija bodo prvič predstavljena mnoga doslej neznana ozadja iz delovanja propadlega slovenskega in jugoslovanskega socialističnega režima, posebej je šokantno razkritje, kako je Bavčarjev odbor oz. kar Bavčar sam tresel in pretresel jugoslovanski udbovski in politični vrh ter kaj sta v zvezi s tem nameravali storiti zvezna politika in Udba ter posledično slovenski komunistični vrh in njena tajna policija.

Knjiga obsega 176 strani







Foto: MNZ

