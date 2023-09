ESČP: Slovenija mora Bavčarju plačati 16 tisoč evrov odškodnine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropsko sodišče za človekove pravice je s šestimi glasovi za in enim proti razsodilo v primeru Igor Bavčar proti Sloveniji: nekdanji pravosodni minister Goran Klemenčič je s svojimi izjavami kršil domnevo nedolžnosti, poroča Delo.

Slovenija mora Bavčarju tako plačati deset tisoč evrov za škodo in še 6.000 evrov za stroške, je odločilo ESČP. Nekdanji predsednik uprave Istrabenza je iskal pravico na ESČP, češ da mu je bila kršena pravica do nepristranskega sojenja, skliceval pa se je tudi na materialne kršitve v sodnih postopkih.

Bavčar je trdil, da mu je bila pravica kršena tudi zaradi televizijske izjave nekdanjega ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča iz leta 2016, v kateri je ta napovedal, da bo, če bo Bavčarjev primer pred koncem sojenja zastaral, "storil vse, kar je mogoče, da bodo letele glave".

Sodišče je Bavčarju pritrdilo in presodilo, da je Klemenčičeva izjava implicirala Bavčarjevo krivdo ter povzročila odziv sodišč in slovenske vlade. »S tem je bila v postopku kršena domneva nedolžnosti,« so zapisali pri ESČP, poroča Delo.

Za komentar smo prosili tudi Gorana Klemenčiča. Odgovor bomo na Siol.net objavili takoj, ko ga prejmemo.