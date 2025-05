Mervan Šljivar, ki je bil oproščen poskusa uboja v streljanju na parkirišču na ljubljanskih Fužinah, še vedno pa je v kazenskem postopku zaradi očitkov o umoru v BiH, od države zahteva 60.658 evrov odškodnine za pripor v prvi zadevi. Sodišče mu je že prisodilo 28 tisoč evrov, zdaj pa od države zahteva še preostalo, poročata Dnevnik in Večer.

Šljivarja je tožilstvo preganjalo zaradi poskusa uboja na ljubljanskih Fužinah januarja 2016. Okrožno sodišče v Ljubljani ga je najprej spoznalo za krivega, nato je višje sodišče sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje. V novem sojenju pred drugim senatom je bil Šljivar oproščen, oprostilno sodbo je oktobra 2018 potrdilo tudi višje sodišče.

Dobil je 29 tisoč evrov, zdaj zahteva še več

Ker je bil med sojenjem priprt 669 dni, od države zahteva 60.658 evrov odškodnine. Sodišče mu je z vmesno sodbo že prisodilo 28 tisoč evrov, Šljivar pa zdaj zahteva še razliko. Višino odškodnine med drugim utemeljuje s tem, da se mu je v času, ko je bil priprt, rodil otrok, pri rojstvu katerega ni mogel biti prisoten.

Moril naj bi v BiH

Šljivarja sicer bremeni še precej hujši očitek, in sicer da je v Ostrožcu pri Cazinu v Bosni in Hercegovini umoril moškega, znanega tudi kot cazinski Rambo. Razlog za umor naj bi bili dolgovi in spor. V zadevi je bil Šljivar že pravnomočno obsojen, vendar je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo, novo sojenje pa še ni končano.