Kdo skuha najboljši bograč v Sloveniji?

Lendava, ki se lahko pohvali z Guinnessovim rekordom za največ skuhanega bograča na svetu, že več kot 20 let organizira Bogračfest, enega največjih kulinaričnih dogodkov v Sloveniji. Letošnjega so priredili v soboto, ko je v slikovitem mestnem jedru Lendave na tisoč metrov dolgi Glavni ulici zadišalo na 117 kuhališčih. Vse ekipe so imele en sam cilj: skuhati najboljši bograč in navdušiti petčlansko strokovno komisijo, ki na koncu razglasi mojstra bograča.

Foto: Mediaspeed

95 ekip je v starem mestnem jedru že od ranega jutra pridno pripravljalo svoja tekmovališča ter sestavine za najokusnejši bograč. Ob 12. uri je župan občine Lendava Janez Magyar skupaj z aktualno mis Slovenije Alido Tomanič za začetek tekmovanja tradicionalno zagnal gasilsko sireno.

"Bogračfest je več kot le tekmovanje. Je praznik naše kulture, tradicije in skupnosti. Vsako leto se dogodek veča, kuhajo vedno nove ekipe, goste pa vedno pričaka nova in zanimiva ponudba lokalnih dobrot. Lendava je ponovno privabila številne obiskovalce, ki so občudovali slikovite ulice, dežnike ob letnem odru, postavljene ob 120. obletnici dežnikarstva v Lendavi ter ob bograču okušali tudi druge lendavske dobrote," je ob tem dejal lendavski župan.

V kuhanju bograča se je preizkusila tudi aktualna mis Slovenije Alida Tomanič. Foto: Mediaspeed

Ni dobrega bograča brez dobre ekipe

Po napetem tekmovanju je strokovna komisija, ki jo je vodil Jože Horvat, vodja kuhinje v Termah Radenci, razglasila najboljše bograče. Prvo mesto je osvojila ekipa Term Lendava, ki je s svojo mojstrovino komisijo navdušila z uravnoteženostjo okusov, pravilno gostoto, barvo in odlično aromo.

Zmagovita ekipa Term Lendava Foto: Mediaspeed

"Dobrega kuharskega mojstra ni brez vrhunske ekipe in ravno to je sestavina, ki nas je popeljala do zmage," je ob zmagi dejal Sebastian Sabo, vodja zmagovalne ekipe. Drugo mesto je zasedla ekipa Golja Motorsport, tretje pa ekipa Pikado team Retro Caffe. Nagrade za najlepše urejeno tekmovališče so prejeli Dolgovaščani, KTD Fehér Jani Dolga vas in folklorna skupina KD Zala Görgy Pince. Letos pa so podelili tudi novo nagrado za najbolj izvirno urejeno kuhališče, ki je šla v roke Muravidéki Pedagógusok Egyesülete.

Bogračfest sicer poteka v okviru Festivala Vinarium, ki v Lendavo vabi s še več prireditvami. 30. avgusta lendavski vinarji že tradicionalno vabijo na Večer lendavskih vin v mestnem parku Roža, isti večer bo tudi koncert Maje Keuc, dan zatem pa že 45. Lendavska trgatev.