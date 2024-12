Recept za enostavno sladico, ki bo zasenčila božično večerjo #video

Prazniki so tik pred vrati, skozi okna domov sveti tisočero drobnih lučk, v notranjosti pa se širijo dišave praznične peke. Iskrice v očeh otrok, smeh ob mizi, izmenjava drobnih pozornosti in občutek hvaležnosti za skupne trenutke – vse to naredi praznike tako čarobne. Praznični duh v tem času vstopa v vsak kotiček doma, tudi v kuhinjo, kjer nastajajo dobrote, ki nas opominjajo, da je ljubezen resnično glavna sestavina vsakega obroka.

Na božični večer se še posebej potrudimo pri pripravi jedi. Čeprav je praznična večerja osrednji del božičnega obeda, bo sladica, ki smo jo tokrat pripravili z Urško Fartelj, na koncu požela vse pohvale. Če želite tudi vi letos svoje goste navdušiti, vam v nadaljevanju predstavljamo recept za lava cake.

Popolna čokoladna razvada

Če obstaja sladica, ki pooseblja čokoladno popolnost, je to zagotovo lava cake. Ta mala tortica s tekočo sredico je pravi praznik za vse ljubitelje čokolade, saj združuje bogat okus in kremasto sredico. Po želji lahko pred peko v sredico potopite tudi kakšno presenečenj, kot je lešnik, pistacija, karamela … Mi smo se odločili za dodaten košček čokolade.

Foto: Ana Kovač

S tem receptom, ki vsebuje preproste in dostopne sestavine, boste vsakič dosegli vrhunski rezultat. Priprava tortic s tekočo sredico je presenetljivo enostavna, ključ do uspeha je v natančno odmerjenem času peke, ki zagotovi popolno tekočo sredico. Ne glede na to, ali pripravljate sladico za poseben praznični večer ali pa si le želite malce razvajanja, ta recept obljublja, da boste vsakič znova polizali krožnik.

Foto: Ana Kovač

Za 7 tortic potrebujemo:

200 g čokolade, ki vsebuje od 45 do 65 odstotkov kakava,

100 g moke,

120 g masla,

3 večja jajca,

80–100 g sladkorja v prahu Agragold,

1 žlička cimeta,

ščepec soli,

po želji še 7 koščkov čokolade, oreščka, bombonov itd.,

maslo in kakav v prahu za pripravo modelčkov na peko.

Sestavina, ki bo sladkim mojstrovinam dodala pravi pečat Foto: Ana Kovač Sladke praznične mojstrovine vedno vsebujejo tudi sladko pregreho – sladkor, ki bo že ob prvem ugrizu prebudil vaše brbončice in pričaral pravo sladko zabavo. Da bodo vaše sladice dobile tisto pravo sladko piko na i, jim privoščite sladkor Agragold, ki bo vsa vaša kulinarična doživetja povzdignil na popolnoma novo raven.

Priprava čokoladnih tortic s tekočo sredico

Pečico ogrejte na 200 stopinj Celzija, program ventilacija. Medtem pripravite modelčke, temeljito jih premažite z maslom – ne pozabite na robove – in jih posujte s kakavom v prahu, odvečni kakav stresite iz modelčka. Tako boste zagotovili, da se po peki tortice z lahkoto zvrnejo iz modelčkov.

Foto: Ana Kovač

Namig: Urška Fartelj je uporabila posodice iz aluminija, ki po tem receptu zagotavljajo popoln rezultat. Lahko pa jih spečete tudi v keramičnih modelčkih, pri čemer morate prej naštudirati optimalen čas peke.

Ko modelčke namažete in posujete s kakavom, se lotite priprave tortic. Stekleno ali kovinsko posodo pristavite nad vodno kopeljo, pri čemer se dno posode ne sme dotikati vode. V njej stopite čokolado in maslo, ves čas nežno mešajte z lopatko, da se čokolada enakomerno raztopi in postane svilnato gladka. Potem posodo s čokolado odstavite iz kopeli.

Foto: Ana Kovač

V stopljeno čokolado dodajte jajca in jih z metlico dobro vmešajte, dokler ne dobite enotne mase. Nato presejte moko, sladkor v prahu, ščepec cimeta in dobro premešajte, da nastane gladka masa, brez grudic.

Modelčke napolnite s čokoladno maso do približno treh četrtin višine. V sredino vsakega modelčka potisnite eno čokoladico, lešnik ali katerokoli drugo skrivnostno presenečenje.

Foto: Ana Kovač

Modelčke postavite v že ogreto pečico in ne pecite dlje od desetih minut.

Skrivnost popolne tortice je v opazovanju – pečen vrh bo rahlo izbočen in vidno pečen, notranjost pa bo ostala mehka in tekoča.

Foto: Ana Kovač

Pečene tortice takoj previdno zvrnite iz modelčkov in postrezite – če ste jih dobro pripravili, bodo kar same zdrsnile ven.

Foto: Ana Kovač

Praznični pridih klasični sladici

Med vsemi prazničnimi jedmi sladice pogosto nosijo posebno zgodbo – so simbol sladkosti življenja in zaključek vsakega obroka, ki ga gostje pomnijo še dolgo.

Lava cake zagotovo predstavlja vrhunec sladkega razvajanja. A ker so prazniki čas, ko sladice še posebej zasijejo, bomo tej klasiki dodali praznični pridih. Prelili jo bomo s čokoladnim likerjem, na vrh dodali kepico vaniljevega sladoleda in posili s sladkorjem v prahu. Seveda pa lahko dodate tudi svoje najljubše praznične okuse – od sadnih omak in različnih posipov do kremastih prelivov.

Foto: Ana Kovač

Namig: Maso za tortice lahko pripravite vnaprej in jo v napolnjenih modelčkih hranite v hladilniku. Eno uro, preden jih boste dali v pečico, jih postavite na sobno temperaturo. Če želite na goste pustiti nepozaben vtis, jih postrezite takoj, ko so pečene.