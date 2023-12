Sladice, ki nas bodo pospremile v novo leto #video

Ko pečemo za silvestrski večer, si vedno želimo narediti nekaj res posebnega. Pobrskali smo po zakladnici receptov naših babic in našli čudovit recept za dunajski zavitek s kislo smetano s slastno vaniljevo kremo. Za najmlajše pa smo poiskali preprost recept za piškote, ki jih bodo navdušili z intenzivnim čokoladnim okusom in rahlo strukturo. Silvestrski čokoladni piškoti med peko dobijo čudovit razpokan vzorec.

Na silvestrovo se vsi pripravljamo na prihod novega leta, poslavljamo se od starega in svoj kozarec mehurčkov si želimo popiti v spremljavi odličnih novoletnih sladic, ki so kot nalašč za to priložnost.

Za nami je dolg december, ko so nas na vsakem koraku zapeljevale dobrote vseh vrst in če ste po vseh teh prazničnih sladicah pripravljeni na nekaj preprostega, razmislite o lahkem zavitku z bogato kremo. Dunajski zavitek je narejen dokaj hitro, edini manjši izziv je krema, sploh če jo pripravljate prvič. Zavitek lahko prelijete z vaniljevim pudingom ali stepeno smetano, vendar je doma pripravljena krema nekaj čisto drugega in bo gotovo očarala vse goste.

Poleg zavitka lahko na mizo postavimo tudi odlične silvestrske piškote, ki na prvi pogled spominjajo na večje razpokančke, ob ugrizu pa na lažjo različico tako imenovanih browniejev.

Obe sladici si privoščite brez kančka slabe vesti, saj praznujemo konec leta in se veselimo novega.

V rubriki Posladkaj si življenje pred vsakimi prazniki poskrbimo, da je na mizi vedno tudi kaj sladkega.

Novoletni zavitek s kislo smetano in vaniljevo omako

VIDEORECEPT:

Sestavine:

Za nadev:

5 jajc

120 g sladkorja AGRAGOLD

6 žlic kisle smetane

4 žlice na maslu prepraženih drobtin

90 g zmletih mandljev

90 g rozin

0,5 l polnomastnega mleka

2 stroka vanilje

5 rumenjakov

1 žlica moke

120 g sladkorja AGRAGOLD

Priprava:

Iz beljakov stepemo trd sneg. Penasto umešamo rumenjake s sladkorjem AGRAGOLD in dodamo še kislo smetano, prepražene drobtine, mandlje in rozine. Primešamo sneg.

Tri liste vlečenega testa – vsakega predhodno premažemo s stopljenim maslom – položimo na pult in premažemo z nadevom, zavihamo robove in zavijemo skupaj. Tako dobimo dva zavitka, ki ju naložimo v namaščen pekač. Zavitek premažemo z jajcem.

Pečemo pri 180 stopinjah Celzija 45 minut.

Vaniljeva krema:

V kozici segrejemo mleko segrejmo in v njem približno 10 minut narahlo kuhamo dva prečno prerezana vaniljeva stroka, da se mleko navzame arome.

V drugi skledi posebej umešamo rumenjake, moko in sladkor.

V jajčno zmes zares počasi dolivamo vroče mleko in stalno močno mešamo, da dobimo enotno zmes. To zmes spet vlijemo v kozico in jo počasi segrevamo ter stalno mešamo. Krema ne sme zavreti, ker bi se naredile grudice. Če se naredi kakšna grudica, lahko kremo precedimo skozi gosto cedilo. Odstranimo stroke in kremo zlijemo v posodo za omake. Prelijemo čez zavitek.

Silvestrski čokoladni piškoti

VIDEORECEPT:

Sestavine:

120 g surovega masla

120 g sladkorja AGRAGOLD

80 g rjavega sladkorja AGRAGOLD

2 veliki jajci

100 g bele moke

30 g mandljeve moke

3 čajne žličke kakava v prahu

1 čajna žlička pecilnega praška

ščepec soli (in še malo za posip)

Priprava:

Penasto stepemo jajca, rjavi sladkor ter sladkor. Dodamo stopljeno čokolado in maslo. V drugi posodi zmešamo suhe sestavine – moka, mandljeva moka, kakav v prahu, pecilni prašek – in vse to dodamo v posodo z jajci in čokolado. Hitro zmešamo v testo.

Piškote s pomočjo zajemalke za sladoled polagamo na pekač. Pazimo, da je med njimi dovolj prostora, ker zelo narastejo. Pred peko piškote še posolimo.

Pečemo na 180 stopinj Celzija 12 minut.

Vsi pomembni trenutki v našem življenju so tako ali drugače povezani s sladkorjem. AGRAGOLD je ime za sladkor, ki obljublja odlično kakovost in vrhunske lastnosti za sladice, ki vedno uspejo. V svoji ponudbi imajo na voljo kristalni sladkor, rjavi sladkor in sladkor v prahu. Prazniki, obletnice in druga slavja ter običajna vsakodnevna skodelica kave s kocko sladkorja – vsi ti trenutki imajo eno skupno točko, in to je sladkor v najrazličnejših oblikah. Beli sladkor AGRAGOLD ima zelo nežno granulacijo in se zato pri pripravi najrazličnejših sladic hitro stopi ter vam zagotovi popoln uspeh.

Sladkor v prahu AGRAGOLD bo zaradi svoje mehke strukture pričaral še slajše trenutke. Drobno mleti kristali sladkorja so lahko topljivi ter se odlično mešajo s testom, kremami, glazuro in preostalimi sestavinami pri pripravi različnih sladic.

AGRAGOLD Demerara je naraven, nerafiniran sladkor iz sladkornega trsa, namenjen vsakodnevnemu uživanju ter pripravi hrane in napitkov z orehi, medom, lešniki, čokolado in tudi suhim sadjem. S svojo naravno aromo daje vašim jedem eksotičen okus.