Končno bel božič: pričarajte si sneg s temi preprostimi recepti #video

Vsako leto znova sanjamo o belem božiču, a le redko kdaj ga tudi zares doživimo. Med najboljšimi načini, kako si pričarati lep in čaroben božič, je peka slastnih slaščic v domači kuhinji. S tem poskrbimo za odlične okuse, ki se jih nikoli ne naveličamo, predvsem pa med peko dom zadiši po čudovitih vonjavah sladke vanilje, cimeta in kokosa. Vonjave, ki se širijo iz kuhinje, nas spomnijo na otroštvo, pričarajo domačno toplino in širijo ljubezen. Božični vonji nam zagotovo prikličejo najlepše občutke, tako da lahko – tudi če še ni napočil veliki dan – poskrbimo, da bo vsa hiša dišala po božiču.

Foto: Jan Lukanović

Prazniki so pravljični zaradi majhnih pozornosti in časa, ki ga poskušamo preživeti drug z drugim, nekaj posebnega pa so tudi zaradi tradicije, ki smo jo podedovali od svojih babic. Peka božičnega peciva, piškotov in drugih sladic je gotovo tradicija, ki jo velja nadaljevati.

Tudi začetniki se lahko lotijo priprave božičnih dobrot, ki smo se jih lotili s sladkorjem AGRAGOLD. S pravimi, predvsem pa dovolj preprostimi recepti in kakovostnimi sestavinami, bo peka vsem v užitek, rezultat pa bo navdušil vse ljubitelje sladkega in domačega.

V rubriki Posladkaj si življenje pred vsakimi prazniki poskrbimo, da je na mizi vedno tudi kaj sladkega.

Pečena pena z limono

VIDEORECEPT:

Ta preprosta sladica, ki jo v angleško govorečih deželah poimenujejo fluff ali puding, če ji dodamo tudi maslo, je pripravljena zelo hitro. Zelo okusna je še topla, navdušila pa nas bo tudi ohlajena iz hladilnika. Če jo izdatno posujemo s sladkorjem v prahu ali jo okrasimo s stepeno smetano, bomo navdušili prav vse sladkosnedce.

Foto: Jan Lukanović

Pečemo v majhnih pekačih za panakoto.

Sestavine za 4 do 6 oseb:

Foto: Jan Lukanović 5 jajc

5 žlic sladkorja AGRAGOLD

naribana lupinica 1 limone

sok polovice limone

sladkor v prahu AGRAGOLD za posip

Priprava:

Ločimo beljake in rumenjake. V eni posodi naredimo čvrst sneg iz beljakov, v drugi penasto umešamo rumenjake in sladkor. Dodamo limonino lupinico in sok limone. Na koncu previdno vmešamo sneg.

Pekače dobro namastimo z maslom. Maso naložimo v pekače in od 15 do 25 minut pečemo pri 165 stopinjah Celzija. Preden postrežemo, posujemo s sladkorjem v prahu AGRAGOLD.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Kokosov biskvit s kremo

VIDEORECEPT:

Puhasti biskviti so vedno prava izbira za katerokoli priložnost, tudi za praznike. Tokrat vam predstavljamo malce drugačen recept, ki je narejen brez jajc in brez moke, namesto moke uporabimo kar pšenični zdrob in kokosovo moko, ki poskrbita za zanimivo strukturo in barvo peciva. Kokosov biskvit je skoraj povsem bel, s kokosovo moko na vrhu pa dobi še zasneženi videz. S to sladico boste očarali vse goste in gotovo bo postala stalnica na vseh družinskih praznovanjih.

Foto: Jan Lukanović

Sestavine za biskvit:

Foto: Jan Lukanović 2 skodelici jogurta (navadnega)

1 skodelica kokosove moke

1 skodelica sladkorja AGRAGOLD

1 skodelica pšeničnega zdroba

1 pecilni prašek

Biskvit namočimo z:

Foto: Jan Lukanović 2 dcl vode

3 žlicami sladkorja AGRAGOLD

1 vaniljevim sladkorjem

Sestavine za kremo:

1 liter mleka

3 vaniljevi pudingi

nekaj žlic sladkorja AGRAGOLD

sladka smetana

Priprava:

Najprej pripravimo sladkorni preliv, s katerim bomo namočili biskvit. Segrejemo vodo, dodamo sladkor AGRAGOLD in dobro premešamo. Pustimo, da se preliv ohladi. Za biskvit z mešalnikom stepemo vse sestavine po vrstnem redu, da se med sabo povežejo. Maso vlijemo v namaščen in pomokan pekač velikosti 20×30 cm ter približno 20 minut pečemo na 180 stopinj Celzija.

Medtem ko se biskvit peče, v mleku skuhamo puding, dodamo sladkor. Ohlajen sladkorni preliv, ki smo ga pripravili na začetku, prelijemo čez še vroč biskvit, počakamo nekaj minut, da se vpije, nato pa biskvit prelijemo z vročim pudingom. Ko se sladica ohladi, jo premažemo s stepeno smetano in posujemo s kokosovo moko.

Foto: Jan Lukanović

Poleg predlaganih receptov lahko na božični mizi ponudimo razne rumove kroglice, ježke, medenjake, mafine, cimetove polžke, rajvčke, pa tudi bolj tradicionalno pecivo, kot sta orehova in potratna potica.